Dlouhý: Firmy by kvůli koronaviru mohly přijít o desítky miliard korun

Firmy v cestovním ruchu, pohostinství, hotelnictví i dalších navazujících oborech by mohly kvůli šíření nového typu koronaviru přijít řádově o desítky miliard korun. Stát by měl proto vedle bezúročných úvěrů zvážit i další kroky k jejich podpoře, například rychlé řešení odkladu daňových plateb nebo odvodů, řekl dnes novinářům prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.



Je podle něj nezbytné, aby se vláda zaměřila také na dopady nákazy a preventivních opatření na osoby samostatně výdělečně činné. Klíčové je co nejrychleji najít společné řešení a alespoň částečně kompenzovat ztráty nejzasaženějších oborů, mimo jiné ubytovacích služeb nebo cestovního ruchu.



Zejména malí živnostníci budou muset kvůli zavírání škol řešit možnosti skloubení pracovního života s péčí o školou povinné děti nebo zajištění výroby v případě 14denní karantény. "Chceme proto vládě navrhnout odklad termínu pro podání daňového přiznání a s tím související daňové povinnosti. Vstřícným gestem pro živnostníky by byla také státní kompenzace části úroků z prodlení či smluvních pokut při opožděných platbách splátek úvěrů nebo účtů za energie," podotkl.



"V cestovním ruchu je v ohrožení až 40.000 pracovních míst a v případě, že by krizová situace okolo koronaviru měla trvat delší dobu, může ohrozit i další navazující obory například v sektoru služeb," upozornil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Zejména hotelům a restauracím by prospělo, byť i dočasné, snížení sazby DPH pro ubytovací služby z 15 na deset procent, doplnil prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Cestovní ruch se v ČR podle něj prakticky zastavil."Na současnou situaci kolem koronaviru doplácí všichni. Podnikatelé, zaměstnanci i stát. V dané chvíli jsou nicméně preventivní opatření nezbytná a my jsme připraveni společně se státem co nejvíce zmírnit ekonomické dopady," uvedl Dlouhý. Všechna opatření podle něj platí nyní zaměstnavatelé, stát platí jen ošetřovné Podnikatelé budou moci od dubna získat bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru . Vláda na půjčky v pondělí vyčlenila prozatím 600 milionů korun . O peníze budou moci podnikatelé požádat přes Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Schválený speciální program COVID mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky.Podle programu budou podnikatelé mít možnost žádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun . Peníze by dostali ve formě bezúročného úvěru. Program se týká i případů, kdy firmám uškodila opatření zaváděná českou vládou. Dlouhý tato opatření vítá, ale obává se, že budou nedostatečná. ČNB ) bude spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Českou bankovní asociací (ČBA) a ČMZRB sledovat možné finanční problémy malých podniků a živnostníků kvůli opatřením proti šíření nového koronaviru . V případě potřeby mohou rozhodnout o poskytnutí peněžní pomoci pro tyto firmy