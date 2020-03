20,30h. - DJIA padá o více jak 6,5% a je už v medvědího trendu

Americké akciové trhy v průběhu dneška procházejí pro změnu dalším velmi silným výprodejem. Prestižní DJIA klesá o 1600 bodů respektive 6,5% a ocitá se tak již v zóně medvědího trendu , když oproti poslednímu ročnímu maximu ztrácí už přes 20%.Širší S&P 500 technologický Nasdaq oslabují o cca 5% Pokles tlačí i tyto indexy do těsné blízkosti vstupu do zóny medvědího trhu.Negativně působí mimo jiné oznámení WHO, kterým přeřadilo nákazu koronavirem ze stavu globální epidemie do stavu pandemie. Negativně působí tak obnovený pokles cen ropy , nejistota kolem avizované fiskální pomoci vlády, množící se odhady vyčíslování ekonomických ztrát způsobených koronavirem a v neposlední řadě lakonické odhady Goldman Sachs o brzkém konci 11letého býčího trendu a vizi dalšího poklesu indexů o cca 15% oproti stávajícím úrovním.Míra volatility je na dlouho nevídaných úrovních. Průměrná denní změna indexů v průběhu loňského roku se pohybovala na relativně vysokých hodnotách blízko 1%. Průměr za posledních 12 obchodních seancí se pohybuje kolem 3%.