Nové černé pondělí

Saúdové vyhlásili během víkendu válku o cenu ropy a uvrhli globální trhy do chaosu. Panuje totiž strach, že se tento destabilizující krok odrazí i na úvěrových trzích, způsobí problémy s plněním a novou úvěrovou krizi. Pokud jde o forex , byly měny citlivé na pohyb ropy přímo zmasakrované a utrpěly ukrutné ztráty, když se USD/RUB dopoledne na okamžik obchodoval téměř o 10 % výš a EUR/NOK se dostal téměř na hladinu 11,00, než spadl zpět na 10,78. Tam zůstává i včera – což je pořád o 3 % výš, než bylo absolutní maximum, na němž tento pár uzavíral týden minulý pátek . Jinde sehrál ve velkém svou tradiční roli JPY , který během chvilky absorboval masivní toky hledající bezpečné útočiště a USD / JPY se přiblížil hladině 101,50, když americké akciové futures dosáhly limitní úrovně -5 %, výnosy amerických desetiletých pokladničních poukázek klesly pod 0,50 %. A výnosy benchmarkových 30letých dluhopisů se ještě včera držely pod 100 bazickými body. Na trzích evidentně řádí tajfun a obchodníci by to měli zohlednit při oddlužování.

Bude Fed reagovat?

Vzpomeňme, jak vypadala situace koncem minulého týdne, protože to je důležité pro hodnocení politické odezvy. Trh měl před pátečním uzavřením nakročeno k solidnímu zvýšení poté, co Eric Rosengren z Fedu prohlásil, že by měl Fed být připraven rozšířit typy aktiv, která je ochoten v krizi nakupovat. To si mnozí vykládali jako akcie a snad i firemní obligace, i když Rosengren zároveň – velice kriticky – poukázal, že k tomu by bylo nutné změnit zákon o federálních rezervách (Federal Reserve Act) z roku 1913. A to by vyžadovalo od rozpolceného amerického politického prostředí spolupráci, ještě navíc v roce prezidentských voleb. Jinými slovy má Fed v tomto případě značně omezený prostor k manévrování, protože by byla nutná změna mandátu. Opatření pro kontrolu výnosové křivky jsou totiž irelevantní, pokud Fed nestlačí přední část křivky hluboko do záporu. Tady může poskytnout první pomoc Trumpova administrativa a vzhledem k tomu, jak zoufale se prezident snaží získat důvěru občanů, bude ochotný dát vládě pravomoci téměř ke všemu, jen aby se podařilo tuto nečekanou katastrofu zvládnout.