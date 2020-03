Trh START pražské burzy začne obchodovat denně již od zítra

Již zítra, 12. března, přejde trh START pražské burzy na denní aukce z původních měsíčních, a to dva roky od svého spuštění. Obchodování tak bude nově probíhat ve všední dny vždy od 9:00 do 12:30. Ke změně dochází na základě požadavku zejména od institucionálních investorů, kteří tak získají větší transakční flexibilitu.

Nové emise na trh kdykoli v průběhu roku, START Days ale budou dál



Novinkou burzy START je možnost zařadit nové emise cenných papírů na trh prakticky kdykoliv v průběhu roku. Doposud museli emitenti, kteří uváděli své akcie na trhu START, ukončit veřejnou nabídku pouze v rámci předem určených dnů, tzv. START Days, a nyní tak nebudou vázáni žádným konkrétním termínem.



START Days nicméně zůstávají a nadále budou plnit funkci dnů, kdy bude docházet k setkávání emitentů s investory (tzv. investor relations day). Emitenti mají stále povinnost prezentovat své výsledky investorům a případně zodpovídat jejich dotazy. Termíny letošních START Days jsou na jaře 28. 4. 2020 a na podzim 6. 10. 2020.



Koblic: START vyvíjíme dle potřeb emitentů i investorů



„START se od svého vzniku vyvíjel a reflektoval vždy potřeby trhu. Trh má sloužit potřebám emitentů a investorů, a proto jsme vždy připraveni všechny relevantní podněty od těchto subjektů akceptovat a promítnout do našich pravidel, pokud je to možné. Věříme, že pouze tímto způsobem lze vybudovat úspěšný produkt, který bude přínosem pro český kapitálový trh,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.



Trh START je určený pro menší inovativní společnosti s hodnotou od velikosti 25 mil. Kč. Zaměřuje se tak zejména na profesionální investory, kteří se chtějí stát akcionáři malých či středních českých společností a jsou schopni akceptovat vyšší investiční riziko.

Mezi emitenty trhu START patří AtomTrace, Fillamentum, HUB VENTURES a.s., KARO INVEST a.s., Prabos plus a.s., Primoco UAV a UDI Group.

Primoco včera o denním obchodování na trhu START informovala v samostatné zprávě. Firma vstoupila na trh pražské burzy START v říjnu 2018, kdy upsala 252 000 kusů akcií při ceně 250 Kč za kus. Upsaný podíl odpovídá 5,8 % všech akcií firmy.

Jak firma připomněla k nově nastavenému režimu na trhu START, mezi 8. a 9. hodinou ranní každého všedního dne proběhne předobchodní fáze zahrnující sběr objednávek. V 9 hodin bude zahájena otevřená aukce, jejíž konec je stanoven na 12:30.

Primoco UAV vyvíjí a vyrábí civilní bezpilotní letoun Primoco UAV model One 150, který je schopný létat zcela samostatně dle naprogramovaných letových plánů. Ke klíčovým vlastnostem letounu patří zejména jeho velikost, maximální vzletová hmotnost 150 kg, výdrž 15 hodin, dolet 2 000 km, cestovní rychlost 100-150 km/h, užitečný náklad 30 kg a plně automatický vzlet i přistání. Uplatnění tak nachází zejména v energetice, při ochraně hranic a pobřeží, monitoringu požárů nebo pátrání a záchraně.