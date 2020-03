Goldmani: 11letý býčí trend brzy skončí. S&P 500 klesne o dalších 15%

Analytici americké banky Goldman Sachs ve světle posledního vývoje odhadují, že nejdelší býčí akciový trh v historii Wall Streetu, který tu byl bez přerušování 11 let v řadě, se blíží svému naplnění a brzkému konci.Investoři houfně opouštějí své akciové pozice v posledních dnech. Banka snížila svou 6měsíční prognózu pro vývoj S&P 500 směrem k 2 450 bodům, což by odpovídalo poklesu o cca 15% oproti poslednímu závěru. Pokles by měl stáhnout trh na úrovně vídané naposledy v prosinci 2018. Index za poslední měsíc ztrácí cca 14%. Spolu s očekávanou ztrátou by se tak dostal do zóny recese definované jako pokles o 20% od posledního ročního minima.Pro druhou polovinu roku pak analytici banky odhadují oživení směrem k 3 200 bodům.Podle analytiků problémy spojení s koronavirovou globální nákazou vážným způsobem poškozují dodavatelské obchodní vazby a způsobují pokles finální poptávky v mnoha sektorech. Výrazné ztráty jsou odhadovány pro sektor cestovního ruchu a dopravy Nízké ceny energií a nízké úrokové sazby se promítnou do poklesu tvorby zisků v sektorech energií a finančnictví.