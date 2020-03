3 otázky, na které se vyplatí znát odpověď před podáním žádosti o hypotéku

„Líná huba, holé neštěstí“, neváhejte se ptát poradce zprostředkovávajícího vám hypotéku, jak minimalizovat výdaje spojené s vlastním bydlením v dlouhodobém horizontu.

Bude nemovitost vyžadovat další investice?

Při koupi již postavené nemovitosti je nanejvýš vhodné se zamyslet / odhadnout, jaké investice bude tato nemovitost potřebovat v budoucnosti. Ať už se jedná o nadstavbu či opravy. Stavební práce spojené s investicemi do nemovitosti jsou běžným účelem hypotečního úvěru, tj. u banky můžete zároveň čerpat peníze na koupi i následné stavební práce. Podmínkou ovšem je, že tyto stavební práce budou dokončeny do dvou let od podpisu úvěrové smlouvy.

Nutné je říct, že pokud čerpáte peníze na koupi s následnými stavebními pracemi, tak do dokončení stavebních prací splácíte bance pouze úroky z dlužné částky, tj. splácíte sice výrazně méně, ale zároveň nesnižujete dlužnou částku, proto je vhodné se stavebními pracemi neotálet.

Nicméně, tato varianta je pro vás vhodnější v tom, že si na stavební práce nebudete muset půjčovat prostřednictvím drahých spotřebitelských úvěrů či si na ně několik let odkládat volné peníze stranou.

Kolik mi hypotéka „ukousne“ z úspor?

Kvůli hypotéce byste neměli riskovat tím, že se „zbavíte“ peněz z krátkodobé finanční rezervy. Právě naopak, pokud hypotéka zvýší výdaje vašeho rodinného rozpočtu, měli byste adekvátně navýšit obnos peněz, který máte odložený stranou na horší časy.

Navýšení hypotečního úvěru o stovky tisíc korun pravděpodobně zvýší splátku vaší hypotéky o stovky korun, což může být vhodnější řešení než nulové úspory. Velká část problémů spojená se splácením hypotéky začíná právě tak, že se žadatelé zbaví finanční rezervy ve snaze o minimalizaci splátky s tím, že následně:

- Mimořádné výdaje financují z kreditních karet či spotřebitelských úvěrů, jejichž splátky dále zatíží rodinný rozpočet. Při opakovaných výpadcích příjmů se pak tito dlužníci snadno dostávají do dluhové spirály a v extrémním případě přichází o nemovitost a zůstávají jim jen dluhy.

- Při výpadku příjmů se opožďují se splátkami svých závazků, což jim přináší nejen nepříjemnosti v podobě poplatků ze strany banky, ale zároveň jim to i výrazně stěžuje vyjednávání o lepších podmínkách na konci fixace úrokové sazby, či dokonce zavírá veškeré možnosti čerpání jiných úvěrů (informace o opožděných splátkách hypotéky je uvedena v bankovním registru klientských informací, kam ze zákona nahlíží všechny bankovní instituce před tím, než potenciálnímu klientovi půjčí peníze).

Co vše může zahrnout do hypotéky?

Odměna realitní kanceláři, poplatek za odhad ceny nemovitosti, poplatek za schválení hypotéky a další výdaje spojené se získáním hypotéky a nemovitosti lze zahrnout do výše hypotečního úvěru. Pro vás má tento přístup výhodu, že se nevydáváte z úspor a zároveň, pokud si tyto výdaje zahrnete do hypotečního úvěru, můžete si úroky zaplacené z této části hypotéky (zahrnující výdaje spojené s pořízením nového bydlení) odečíst od základu daně.