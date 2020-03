Kupujete nemovitost na hypotéku? Toto si o ní zjistěte předem na internetu

Je vámi kupovaná nemovitost „standardem“ nebo unikátem svého druhu

Pokud na portálech s nabídkou realit nenajdete nemovitost v bezprostředním okolí, která by svými dispozicemi (počet a velikost místností), použitými stavebními materiály (dřevostavba, panelová stavba, cihlová stavba) a zároveň stářím zhruba neodpovídala nemovitosti, do které chcete investovat, tak zpozorněte. V tomto případě existuje zvýšená pravděpodobnost toho, že při stanovování zástavní hodnoty nemovitosti bude tápat i smluvní znalec banky zpracovávající odhad ceny nemovitosti. To může vést k tomu, že odhadnutá zástavní cena bude nižší než kupní cena a banka následně žádost o hypotéku zamítne, nebo po vás bude požadovat doložení vyšší částky z vlastních zdrojů.

Na katastru si zjistěte, jestli si na nemovitost nedělá nárok i někdo jiný

Z online náhledu do katastru nemovitostí si snadno ověříte, jestli se na nemovitost váží omezení vlastnictví, např.

- zástavní právo banky, stavební spořitelny či jiného typu subjektu,

- věcná břemena,

- exekuce.

Pokud jsou vlastnická práva k nemovitosti omezena, je nutné mít před podáním žádosti o hypotéku vyřešeno, jak bude s těmito omezeními naloženo po schválení hypotéky.

Například, pokud na nemovitosti vázne zástavní právo banky, která v minulosti poskytla hypotéku prodávajícímu s tím, že tato banka písemně potvrdí odejmutí zástavního práva poté, co bude z vaší hypotéky umořena nesplacená částka původního dluhu, tak vám nebrání nic v získání hypotéky (část vaší hypotéky bude v tomto případě použita na uhrazení nesplacené části dluhu prodávajícího).

Pokud ale na nemovitosti vázne věcné břemeno užití 3. osoby, které nezaniká v době koupě nemovitosti z vaší strany, může toto vést ke snížení zástavní hodnoty nemovitosti či dokonce k odmítnutí banky vzít nemovitost do zástavy.

Má nemovitost vyřešen přístup z veřejné komunikace?

Více u pozemků než již postavených nemovitostí hrozí, že stále nemají vyřešení přístup z veřejné komunikace. I toto lze snadno zjistit z náhledu do katastru nemovitostí. Absence přístupu po veřejné komunikaci může snadno vést k zamítnutí žádosti o hypotéku ze strany banky. Neexistenci přístupu k nemovitosti lze vyřešit například věcným břemenem užití, kdy přístup k vámi kupované nemovitosti (ať už dům či pozemek) bude řešen průchodem přes pozemek 3. strany. Zde je však s bankou vhodné komunikovat to, jak má být status věcného břemena formulován a zároveň i to, jestli i přes existenci věcného břemena užití nebude výrazně snížena zástavní hodnota vámi kupované nemovitosti, tj. úvěr stejně nezískáte.