Rezort financí poskytne zabavený líh k dezinfekčním účelům

Společná tisková zpráva Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví

Z rozhodnutí ministryně financí Aleny Schillerové poskytne Celní správa Ministerstvu zdravotnictví 30 470 litrů lihu. Jedná se o líh, který celníci zadrželi při jeho nelegálním převozu či distribuci v rámci své běžné vyhledávací a pátrací činnosti. Látka bude využita k výrobě dezinfekčních přípravků určených k ochraně veřejného zdraví podle aktuálních potřeb identifikovaných Ministerstvem zdravotnictví. Důvodem mimořádného kroku je aktuální vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování.

„Je to logický krok, protože líh je velmi účinná dezinfekce. Místo do ekologické likvidace tak v průběhu středy a čtvrtka zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs. Tento krok pomůže našemu zdravotnictví překlenout aktuální mimořádnou situaci,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. Dezinfekční prostředek bude vyroben skupinou Aroco – Aroma na základě povolení Ministerstva zdravotnictví, a to v kvalitě, která splňuje veškeré nezbytné hygienické normy. Kromě Celní správou dodaného etanolu půjde o mix peroxidu vodíku dodaného Ministerstvem zdravotnictví a zvlhčovací látky glycerol.

„Dezinfekce bude primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a koncentruje se v nich velké množství lidí. Jakékoliv zásoby navíc jsou aktuálně vítány a mohou pomoci stabilizovat i situaci na běžném maloobchodním trhu,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Líh, který je v současnosti v majetku státu, Celní správa neprodleně předá v několika desítkách kontejnerů. Podle informací akreditovaného výrobce bude dezinfekce připravena k distribuci nejpozději do konce tohoto týdne,“ dodává generální ředitel Generálního ředitelství cel Milan Poulíček.