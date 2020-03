Epidemilolog Roman Prymula a ekonom Tomáš Prouza o koronaviru v pořadu Napřímo.

Soukromá laboratoř ve Středočeském kraji odhalila další případy nákazy koronavirem, výsledky se ověřují. Tématu koronaviru se dnes bude věnovat i internetový pořad Napřímo, ve kterém hostem Báry Divišové bude od 17:45 náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Za včerejší den přibylo nejvíce nakažených od chvíle prvního potvrzeného případu. Vláda v reakci na to zavedla přísná preventivní opatření.

"Nepochybně budeme kritizováni za to, že to přeháníme. Vidíme, že řada zemí má explozivní charakter epidemie. Když se podíváme na situaci v jednotlivých evropských zemích týden zpátky, tam ta situace vypadal příznivě. My můžeme vycházet ze zkušeností těchto zemí, kdy postupně jsou zaváděna opatření, ale už je pozdě, protože dochází k lavinovitému šíření,“ hájí postup vlády Roman Prymula.

Přijala se opatření v Česku zavčasu? Neměly by se zavřít i mateřské školy? A co městská hromadná doprava? Stačí, že se soupravy dezinfikují, nebo by neměla vůbec jezdit?