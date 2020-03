Analytici: Globální recese kvůli koronaviru je reálnou hrozbou. USA se recesi vyhnou, Evropa ne

Podle MMF globální ekonomika rostla v loňském roce o 2,9%.Podle analytiků japonské Nomury je globální recese kvůli koronaviru možná nevyhnutelná. Nákaza vyvolá abnormální ekonomický pokles. Nejefektivnější v boji s nákazou se jeví především tvrdé zdravotní kontroly. Měnové či fiskální stimuly nejsou pro okamžité zvládnutí situace vůbec rozhodující. Pokud se nepodaří nákazu fakticky zastavit, tak lze očekávat rozsáhlé ekonomické škody nehledě na zmíněnou stimulaci.Analytici Rabobank míní, že globální recese je v podstatě jistá. Tempo růstu globální ekonomiky na konci letošního roku bude na úrovni pouhých 1,6%.Podle analytiků Institute for International Finance IIF je možný ekonomický vývoj v souvislosti s koronavirem jen obtížně předvídatelný a odhadnutelný. Tempo růstu globální ekonomiky by mohlo letos zpomalit pod 1%. Skutečný vývoj bude záviset ve velké míře na dalším šíření viru a z následných negativních konsekvencí.Analytici OECD na začátku týdne snížili své odhady pro letošní tempo globálního růstu na 2,4%, což bylo o půl procenta pod odhady z loňského listopadu.Ratingová agentura Moody´s snížila své odhady růstu globálního HDP z původních 2,4% na 2,1%. Původně analytici agentury očekávali pouze omezený dopad na čínskou ekonomiku. Nyní už odhadují, že negativní dopady vyvolají obecný poptávkový šok v globálním měřítku, který zasáhne velké množství sektorů v obecném měřítku.Analytici Bank of America snížili své odhady pro letošní globální růst na 2,8%.Analytici IHS Markit snižují své projekce globálního růstu v tomto roce z předchozích 2,5 na 1,7%. Odhady růstu pro příští rok se snižuje jen mírně z 2,8 na 2,7%.Americká ekonomika bude sice také vážně zasažena, ale vstupní momentum bude dostatečně silné, aby odolala poklesu do recese Evropa na tom bude o poznání hůře vzhledem k tomu, že ekonomiky Itálie či Německa se s rizikem recese potýkaly ještě před vypuknutím nákazy. Jejich problémy mohou následně strhnout sebou celou eurozónu Podle některých komentářů situaci bude dále zhoršovat také propad cen ropy . Obvykle totiž platí, že ztráty z takového vývoje nabíhají rychleji, než pozitivní efekty, které to současně přináší. Pokles cen zhoršuje schopnost zemí výrazně závislých na ropných příjmech vypořádat se s případnými problémy.