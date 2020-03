Andrej Babiš se setká s bankovní radou ČNB (Ranní zpráva z finančního trhu)

Únorová inflace ve Spojených státech mírně ubere na tempu. Stále se však udrží nad 2% úrovní. Na měnovou politiku americké centrální banky to však vliv mít nebude. Stále očekáváme, že Fed příští týden sníží sazby o 50 bb. Tlaky na snížení úrokových sazeb budou sílit i na domácí půdě. Předseda vlády Andrej Babiš se dnes společně s ministryní financí Alenou Schillerovou sejde s bankovní radou ČNB. Tiskový brífink z tohoto setkání je naplánován na 14:30.

Americká inflace mírně zvolní

Ve Spojených státech dnes bude zveřejněna únorová inflace. Ta zřejmě v důsledku nižších cen pohonných hmot zvolní z lednových 2,5 % na 2,3 %. Jádrová inflace by měla v meziročním srovnání stagnovat na úrovni 2,3 %. Ani inflační data však nebudou tím, co by finanční trhy nebo politiku Fedu mohlo dnes nějak zásadně ovlivnit. Ta je nyní řízena čistě snahou chránit americkou ekonomiku před dopady koronaviru. Příští týden tedy od Fedu očekáváme další snížení úrokových sazeb o 50 bb. To, že inflace trhy nyní příliš nevzrušuje, je patrné i na vývoji výnosů amerických dluhopisů. Desetileté se propadly pod jedno procento (0,68 %), takže v reálném vyjádření jsou v záporu. V záporu je ale i reálný výnos třicetiletého dluhopisu (v nominálním vyjádření 1,15 %). Dnes ráno oznámila snížení úrokových sazeb i Bank of England. Ta je snížila o 50 bb na 0,25 %.

V Česku je kalendář událostí prázdný. Hlavní sledovanou statistikou tak bude počet případů koronaviru. Těch je v současné době 64. V poledne by se měl sejít předseda vlády Andrej Babiš společně s ministryní financí Alenou Schillerovou se členy bankovní rady v čele s Jiřím Rusnokem. Po skončení pracovního oběda bude následovat společný tiskový brífink (ve 14:30) Spekulace ohledně brzkého snížení úrokových sazeb v Česku tak budou sílit.

Koruna dále oslabuje

Vývoj kurzu eura vůči dolaru je stále velmi volatilní. Během úterního obchodování euro ztratilo 1 % a z výšin okolo 1,145 USD/EUR se sesunulo k hladině 1,133 USD/EUR. Pro další vývoj kurzu bude klíčové zasedání ECB tento čtvrtek a také další zprávy o šíření koronaviru do Evropy.

V Česku bylo úterý událostmi opravdu nabité. Ráno byla zveřejněna únorová inflace. Ta zrychlila na 3,7 % z předchozího tempa 3,6 %. Ceny rostly především z důvodu sezónního nárůstů cen rekreací, zařízení pro domácnost a také odívání a obuvi. Kolem současných úrovní se inflace bude zřejmě držet i v březnu. Původně jsme počítali, že vyšplhá až na 4 %. Současný výrazný propad cen ropy však posunul náš odhad níže. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: http://bit.ly/38GTPrY.

Z centrálních bankéřů včera vystoupil Jiří Rusnok a Aleš Michl. Zatímco Aleš Michl prohlásil, že na příštím zasedání centrální banky bude hlasovat pro snížení úrokových sazeb, Jiři Rusnok řekl, že snížení sazeb z jeho pohledu nyní není potřeba. Zároveň ale dodal, že nevidí jako problém na jednom z dalších zasedání snížit úrokové sazby i více než o čtvrt procentního bodu, když si to ekonomická situace vyžádá. Koruna v průběhu úterního obchodování vyšplhala až na 25,74 CZK/EUR. Z těchto úrovní pak zkorigovala směrem k 25,65 CZK/EUR, což byla ve srovnání z předchozím dnem o 0,2 % slabší hodnota. Uzavření škol a zrušení akcí s účastí nad 100 lidí koruně také náladu zrovna nevylepšilo.