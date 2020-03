Trump nadhodil možnost nulového zdanění práce až do konce tohoto roku nebo odklad termínu pro daně z příjmu

Na otázku, zda zaznělo, jaké by byly náklady při prominutí



Podle představitelů Bílého domu Trump nadhodil možnost zavedení nulového zdanění práce pro celý zbytek tohoto roku. Diskutovalo se údajně také o možnosti trvalého zavedení možnosti vracení daně ze mzdy . Zdanění mezd plní například kapitoly sociálního a zdravotního pojištění a dalších vládních programů.Na otázku, zda zaznělo, jaké by byly náklady při prominutí daní až do konce roku, představitel Bílého domů neodpověděl respektive se odpovědi vyhnul. Další z diskutovaných podpůrných možností je odklad deadlinu pro



Další z diskutovaných podpůrných možností je odklad deadlinu pro přiznání dani z příjmu. Termín pro odevzdání daňových přiznání by mohl být posunut dále za stávající 15. duben.V úterý odpoledne z Bílého domu zaznělo, že žádná konkrétní fiskální stimulace kvůli koronaviru zatím není na stole. Prezident Trump pouze později odpoledne upřesnil, že se na tom pracuje.



Podle některých zdrojů jsou republikánští senátoři spíše skeptičtí k návrhům na prominutí zdanění práce V USA se zatím koronavirem nakazilo těsně přes 1000 lidí při cca 30 úmrtích.

Americký prezident Donald Trump by rád podpořil ekonomiku v souvislosti s koronavirem silným fiskálním stimulem.“A lot of good things are going to happen.” uvedl.