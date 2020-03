14.h - US indexové futures indikují silnou korekci o cca 3,5%. Volatilita je obrovská

US indexové futures dnes nad ránem indikují negativní open na amerických trzích. Pokračuje tak série výrazně zvýšené volatility trhů a celkově výrazně zjitřené nálady investorů.Včera trhy ve velmi volatilní seanci nakonec silně rostly. Prestižní DJIA si připsal přes 1100 bodů a širší S&P 500 zaznamenal nejlepší den od 26. prosince 2018. Optimismus pramenil z přesvědčení o blížící se podpoře ze strany vlády a centrální banky. Podle zpráv z Bílého domu by prezident Trump rád prosadil zavedení nulového zdanění práce až do konce tohoto roku.Dnes na začátku odpoledne futures na DJIA indikují pokles o cca 900 bodů tedy kolem 3,5%. Obdobná situace je také u indexů S&P 500 Nasdaq . Negativní náladu působí obnovený propad cen ropy , postup koronaviru ve světě a nejistota ohledně fiskálních stimulů a jejich reálného přínosu v boji s koronavirovou nákazou. Negativně působí také narůstající skepse ohledně celkových škod, jež mohou vyústit až do stavu globální recese Denní volatilita je extrémní. Během loňského roku se průměrná změna trhů pohybovala pod 1%. V posledních 12 seancích je to přes 3%.