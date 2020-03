Opozice už vládu nekritizuje. Už nejde o politický boj, ale hlavně o zdraví lidí

Šíření nákazy v úterý způsobilo na naší politické scéně nevídanou věc. Zatímco v minulých dnech si opozice stěžovala na postup vlády v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy, nyní změnila názor. Všichni se shodli na tom, že v tuto chvíli už nejde o politický boj, ale o zdraví lidí.

"Opozice vnímá tu situaci. Vnímá tu závažnost. Doufám, že se nebudou odehrávat žádné politické boje, protože skutečnost není o politických bodech, nejsme šťastní, že tu máme tuhle epidemii,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"My jsme opakovaně říkali, že ta opatření podporujeme a zdraví je na prvním místě. Je důležité, aby docházelo k preventivním opatřením a nákaza se nešířila, ačkoliv se dá očekávat, že přibude nemocných. Jsme rádi, že byla zavedena, i když mohla být zavedena dříve. Lepší později než vůbec,“ dodala předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová-Pekarová.

Opozice se shoduje v tom, že je stále nutné vyřešit nedostatek zdravotních pomůcek pro lidi v první linii, jako jsou například lékaři nebo zdravotní sestry.

"Obracejí se na nás a říkají, že nemají dostatek respirátorů a nemají dost toho, co potřebují, aby si s tou situací poradili. Tady je prvořadý úkol vlády, aby si s tím poradila,“ informoval předseda strany ODS Petr Fiala.

Opozice zároveň upozorňovala na to, že je nutné přijmout další opatření v souvislosti s uzavřením škol.

"My jsme jako KDU-ČSL navrhli opatření, které by mělo pomoci maminkám samoživitelkám. Toto opatření bylo 100 % z výplaty, když budou doma s dětmi. To bylo odmítnuto. Bylo slíbeno, že se bude hledat jiné řešení,“ dodal předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Ministryně financí Alena Schillerová v úterý přišla s návrhem na balíček, který by měl ulevit především podnikatelům. Mimo jiné by jim prodloužil lhůtu pro podání daňového přiznání.

Jak to vypadalo v pondělí?

Vláda podle místopředsedy opoziční ODS Zbyňka Stanjury nezvládá komunikaci v souvislosti s koronavirovou infekcí COVID-19. Podle Stanjury kabinet selhává hlavně v oblasti komunikace. „PR ve vážné situaci prostě nestačí. Nerozumím mediálním přešlapům typu, kdy je napadena paní, která se sama nechá otestovat – že to není standardní,“ uvedl. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z vládního ANO se ale domnívá, že je vláda spíše pod tlakem veřejnosti a dělá maximum. A jak politici diskutovali minulý týden ve sněmovně?