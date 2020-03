Finanční poradci – co vám mohou nabídnout navíc v porovnání s pobočkami bank či pojišťoven?

Jako celek nemají dobrou pověst, řemeslo finančního poradce však má na trhu své místo a i vás by mělo zajímat, co vám spolupráce s finančním poradcem mohla přinést. To, že si finanční produkt „koupíte“ na nejbližší pobočce banky či pojišťovny může být drahá chyba.

Koupíte u nich i „exkluzivní zboží“

Finanční poradci velkých poradenských firem už nejsou pouhými zprostředkovateli produktů dostupných na pobočkách pojišťoven či bank, ale:

- Mají k dispozici upravené produkty, tj. jsou schopni vám nabídnout pojištění u stejné pojišťovny, ale za jiných podmínek.

- Mají k dispozici unikátní produkty nabízené pod hlavičkou vlastní poradenské společnosti, tj. jsou schopni vám nabídnout produkt, který nikde jinde nezískáte.

Jsou ochotni se s vámi podělit o část své odměny

Finančních poradců je opravdu spousta a panuje mezi nimi velká konkurence. Zároveň, finanční poradci se musí potýkat s tím, že se jim část obchodů snaží převzít samotné banky, pojišťovny, stavební spořitelny apod. Co to znamená pro vás? Finanční poradci velmi často jsou ochotni se podělit se zákazníkem o část své provize, např. tím, že:

- za něj zaplatí první rok pojistného,

- za něj zaplatí odhad ceny nemovitosti či poplatek za schválení hypotéky,

- mu ze své provize připíší vklad na spořicí produkt.

Stejný produkt tedy získáte u finančního poradce levněji než na pobočce banky, pojišťovny, stavební spořitelny apod.

Na druhou stranu se snažte nevybírat finančního poradce jen podle toho, kolik peněz z vlastního vám poskytne. Upřímně, ti nejlepší a nejschopnější poradci jsou vytíženi natolik, že nemají příliš velkou motivaci poskytovat klientovi odměnu z vlastní kapsy.

Mají vybudované vztahy, které vám pomohou k lepším podmínkám

Zejména u hypoték či spotřebitelských úvěrů, k jejichž schvalování dochází na pobočce, se liší ochota jednotlivých poboček úvěr schválit. V tento okamžik přijdou vhod kontakty finančního poradce, který je schopen vaši žádost o úvěr odevzdat na pobočce, u které je nejvyšší pravděpodobnost schválení.

Stejně tak, v průběhu roku se liší ochota jednotlivých poboček poskytovat slevy z úrokové sazby, poplatků apod., a to zejména v závislosti na plnění obchodních plánů. Šikovný finanční poradce je tedy schopen vám najít pobočku dané finanční instituce, u které vám produkt poskytnou za výhodnějších podmínek.