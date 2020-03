Koronavirus a ošetřovné: Tiskopis žádosti o ošetřovné získají rodiče i on-line

Rodičům dětí, které v důsledku mimořádného rozhodnutí o uzavření základních, středních i vysokých škol zůstanou doma s dítětem mladším 10 let, vzniká nárok na ošetřovné. Formulář žádosti o dávku ošetřovného lze získat i on-line.

Dnes 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény v péči školského zařízení (příp. obdobného zařízení pro děti) nebo docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné.

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě navštěvuje (škola). Tiskopis žádosti lze získat i on-line ZDE. Není tedy nutné vyzvedávat si jej na okresních správách sociálního zabezpečení.

Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Tiskové oddělení MPSV