Eurozóna - revize potvrdila růst HDP ve 4Q o 1% r/r respektive 0,1% m/m

Upřesněný odhad růstu HDP eurozóny za poslední čtvrtletí roku 2019 potvrdil jeho tempo na úrovni 1,0 % meziročně. V mezičtvrtletním srovnání to pak znamenalo přírůstek o pouhé 0,1 %. Do období boje s koronavirem tak ekonomika eurozóny nevstupuje v právě znamenité kondici. Že se probíhající epidemie neobejde bez hospodářských škod, se přitom zdá již být nepochybné. Několik zemí Evropské unie, včetně České republiky, již přistoupilo k dalším kolům preventivních opatření, mezi které patří zákazy společenských akcí pro větší množství lidí či uzavření škol všech stupňů. Itálie pak vyhlásila karanténní stav na celém svém území. Množí se hlasy volající po koordinovaném fiskálním úsilí evropských vlád na podporu ekonomiky, nicméně zatím se nerýsuje žádná konkrétní podoba. Zraky se tak prozatím upínají alespoň ke čtvrtečnímu zasedání rady Evropské centrální banky. Není pochyb o tom, že se ECB pokusí přijít alespoň s nějakými podpůrnými opatřeními, nicméně její arzenál je poněkud omezený. Trhy již sází na snížení depozitní sazby dále do záporu až k -0,60 % a množí se i spekulace na speciální programy pro evropské banky či podniky.





Autor: Vít Hradil, analytik





Editor: Luboš Růžička, analytik







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.