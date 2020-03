16,45h - US trhy neudržely úvodní silný růst o více jak 900 bodů a už oslabují. Podpůrná opatření zatím nejsou na stole. Vstup do medvědího trendu může být i lákadlem

Akciové trhy v USA procházejí další poměrně divokou seancí. Prestižní DJIA v samotném úvodu rostl o více jak 900 bodů respektive o více jak 4%, ale postupem času se úvodní drajv zcela vytratil a index již míří do červených čísel.Podobně jsou na tom také širší S&P 500 Trh pozitivně reagoval na Trumpem navrhované snížení daňové zátěže pracujících a na zprávy z Číny , kde se nákaza již dále šíří jen velmi pomalu.Ztráta růstového apetitu patrně souvisí s upřesňujícími komentáři čelních představitelů US administrativy v tom smyslu, že žádné konkrétní podpůrné kroky zatím ještě nejsou na stole a prezident Trump je v tomto ohledu poněkud napřed.Podle některých ohlasů jsou ovšem Trumpovy návrhy na snížení daňové zátěže pracujících spíše populistické než praktické, protože při problémech souvisejících s ekonomikou Američané nebudou pracovat a proto je bezpředmětné jim pomáhat touto cestou, protože nebude fakticky docházet k žádnému nebo jen minimálnímu plnění.Experti kritizují, že plánovaný podpůrný balíček je zatím příliš nejasný, aby se dal nějak odvozovat jeho vliv na celou situaci.Na trhu jsou přítomné ohromné "technické" síly. Širší index S&P 500 se včera ocitl o 19% pod svým ročním maximem tzn. pouhé 1 procento nad zónou kontrakce. Je klidně možné, že někteří velcí hráči si zatlačení indexu do medvědího trendu a následné konsekvence takového vývoje, jež pro ně budou příznivé, už nenechají ujít. Pomyslné "vyčištění chlévů" by ostatně trhu prospělo už dlouhou dobu.