British Airways, Ryanair, Wizz Air ruší lety do Itálie i z Itálie

Britské aerolinky British Airways a irské nízkonákladové aerolinky Ryanair ruší všechny lety do Itálie i z Itálie. Reagují tak na oznámení italské vlády, která vyhlásila celostátní karanténu kvůli šíření koronaviru. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Ke stejnému kroku přistoupila maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air a přidaly se i španělské úřady. Ty nejprve informovaly o zrušení veškerých letů mezi Španělskem a Itálii od 11. do 25. března, následně ale vláda upřesnila, že jde jen o lety z Itálie, nikoli naopak.



"V reakci na oznámení italské vlády a doporučení pro cesty, která zveřejnila britská vláda, jsme kontaktovali všechny zákazníky, kteří s námi dnes měli letět," uvedla britská společnost ve svém prohlášení. "Cestující, kteří měli mezi dneškem a 4. dubnem letět do Itálie nebo z Itálie, si mohou let změnit na pozdější datum, zvolit jinou destinaci - Ženevu či Curych - nebo jim budou vráceny peníze v plné výši," dodaly aerolinky.





Ryanair oznámil, že veškeré lety do Itálie a z Itálie budou zrušeny od této soboty do 9. dubna. Cestující, kteří se potřebují vrátit domů, se podle aerolinek mají snažit dostat do dřívějších letů, tedy těch, které budou v provozu do pátku.Společnost Wizz Air uvedla, že lety do Itálie i z ní budou zrušeny od dnešního dne do 3. dubna. Aerolinky pozastavily navíc rovněž veškeré lety do Izraele, který přijal v boji s nákazou tvrdá opatření a zavedl povinnou dvoutýdenní domácí karanténu pro všechny osoby, které do země přicestují ze zahraničí. Spojení do Izraele a z Izraele se společností Wizz Air bude přerušeno od 12. března do 23. března.