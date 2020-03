Rakousko zavádí kontroly na hranici s Itálií - tranzit do ČR nadále možný

Dne 10. března oznámil spolkový kancléř Sebastian Kurz spolu se spolkovými ministry zdravotnictví a vnitra nová opatření ke zpomalení šíření nákazy koronavirem.

Z poskytnutých informací vyplynulo, že Rakousko hodlá zavést následující režim na hranici s Itálií:

- zrušení všech vlakových spojů a letů z/do Itálie - celé země;

- na pozemní hranici budou při vjezdu z Itálie do Rakouska zavedeny stacionární hraniční kontroly;

- příjezd do Rakouska jako cílové destinace bude možný pouze s atestem o neinfikovanosti koronavirem;

- MZV Rakouska vydalo pro Itálii varování nejvyššího stupně indikující potřebu ihned opustit zemi a má asistovat při návratu rakouských občanů do Rakouska; ti se po příjezdu do vlasti musí odebrat do dvoutýdenní karantény;

- tranzit přes Rakousko - tedy i českých občanů z Itálie do ČR - má být možný též při nepředložení atestu o neinfikovanosti koronavirem; v tom případě má ovšem cesta přes Rakousko proběhnout bez zastávky na jeho území;

- výjimky budou stanoveny pro přeshraniční přepravu zboží.



Podle informací Velvyslanectví ČR ve Vídni mohou být čeští občané tranzitující z Itálie do ČR rakouskými orgány na hranici zároveň podrobeni již avizované zdravotní kontrole. Při ní mají zdravotníci v součinnosti s policií měřit teplotu a zjišťovat další příznaky nákazy, v případě podezření pak provádět test na koronavirus. Pokud bude pozitivní, půjdou uvedené osoby do izolace - v nemocnici či v případě lehčího průběhu v zařízení určeném příslušnou zemskou hygienickou stanicí (Landessanitätsdirektion). Doprovázející/kontaktní osoby (v rakouské klasifikaci tzv. osoby kategorie I) budou muset na dva týdny do karantény. Pokud se čeští občané po pozitivní kontrole rozhodnou vrátit do Itálie a zvolit k návratu do ČR jinou cestu, nahlásí rakouské úřady jejich případ úřadům v ČR a v tranzitních zemích prostřednictvím Early Warning and Response System (EWRS). Co se dalších opatření týče, zastavuje Rakousko lety z/do Íránu a Jižní Koreje. Osoby, které cestují ze zemí a oblastí, na něž se kvůli koronaviru vztahuje cestovní varování MZV Rakouska (Itálie, Írán, Jižní Korea, Čína - provincie Chu-pei) musí od 11. března při příletu do Rakouska předložit lékařské potvrzení, že nejsou nakažené koronavirem. Tato povinnost se však nevztahuje na občany EU/EHP/Schengenu, a tedy ani na občany ČR.