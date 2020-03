S&P 500 futures narazily na horní limitu obchodního rozpětí posílení o 5%

Globální akciové trhy se snaží korigovat včerejší výprodej. S&P 500 futures (US500) narazil na horní limitu povoleného obchodního rozpětí ve výši 5 %, která zabránila dalšímu růstu. Včera se obchodníci dočkali podobné situace s tím zásadním rozdílem, že trh narazil na spodní pětiprocentní limitu v době masivního výprodeje. Nálada se výrazně zlepšila, což je zřetelné také na dopoledním obchodování evropských akciových indexů. Německý DAX překonal úroveň 11 000 bodů! Pozor na skutečnost, že na trhu stále existuje vysoké riziko, které může náladu obchodníků rychle změnit a poslat indexy znovu do negativního teritoria.

US500 jumped overnight and recovery continued into the European session. The index trades around 2% lower against Friday’s close. Source: xStation5