Saúdská Arábie v dubnu zvýší těžbu ropy na maximum nad 12 mbd

Saúdská Arábie od dubna zvýší těžbu ropy na rekordních 12,3 milionu barelů denně, oznámila dnes státní ropná společnost Saudi Aramco. Ministr energetiky pak řekl, že nevidí důvod, aby se konala nová schůzka předních těžařských států. Podle něj nepanuje shoda na opatřeních, jak čelit krizi na trhu.



Saúdská Arábie výrazné zvýšení těžby avizovala už o víkendu, což v pondělí způsobilo masivní propad cen ropy na světových trzích. Saúdové svým rozhodnutím vyhlásili cenovou válku Rusku, které minulý týden odmítlo návrh Rijádu dohodnout koordinované snížení těžby za účelem podpory cen suroviny. Rijád nyní v odvětě zaplaví trh levnou ropou, aby dosáhl maximálního zvýšení podílu na trhu.





Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci mimo kartel o těžbě jednali minulý týden ve Vídni. Saúdové navrhovali, aby tato skupina, označovaná jako OPEC+, snížila těžbu o 1,5 milionu barelů denně. Bylo by to nejvýraznější jednorázové snížení těžby od globální krize před více než deseti lety Moskva dnes obnovení rozhovorů s Rijádem nevyloučila. Ruské ministerstvo energetiky ale podle zdrojů agentury Reuters svolalo na středu schůzku s šéfy ruských ropných společností. Mimo jiné s nimi chce probrat budoucí spolupráci s OPEC. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že obnovení rozhovorů se Saúdskou Arábií o snížení těžby není vyloučeno.Společnost Saudi Aramco uvedla, že oznámené zvýšení těžby představuje nárůst o 300.000 barelů denně. Zpráva přichází den poté, co akcie Aramco klesly o maximálně povolených deset procent. Rozhodnutí prudce zvýšit těžbu podle agentury AP pravděpodobně povede k dalšímu tlaku na pokles cen ropy Ropa už v pondělí zlevnila zhruba o 30 procent.