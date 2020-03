Trumpův záchranný balíček zatím vynechá cestovní ruch

Ekonomický balíček, který má dnes zveřejnit americký prezident Donald Trump, prozatím nepočítá s jakoukoli pomocí cestovnímu ruchu zasaženého obavami z nákazy koronavirem, tvrdí lidé obeznámení s touto záležitostí. To zvyšuje riziko, že plán neuspokojí investory dostatečně.

Jak uvedl Trump v pondělí, bude tento návrh pravděpodobně zahrnovat snížení daně ze mzdy a krátkodobé rozšíření placené nemocenské dovolené, podle lidí, kteří plán popsali pod podmínkou anonymity před dnešním plánovaným zveřejněním. Bílý dům sice chce najít způsob, jak pomoci leteckým společnostem a společnostem v pohostinství, které jsou vystaveny prudkému poklesu poptávky cestujících, ale vládní úředníci si nejsou jistí, jaký je nejlepší způsob, jak toho dosáhnout. Prvky tohoto balíčku by se mohly ještě měnit, včetně daně ze mzdy, se kterou nesouhlasí předseda House Ways and Means Committee Richarda Neala, stejně jako další demokratičtí kongresmani.

Trump je pod zvýšeným tlakem, že prudké ztráty na globálních trzích vyvolané strachem z rozšíření koronaviru by mohly vyvolat recesi. Americké akcie klesly v pondělí o více než 7,5 % a šlo tak o nejhorší den na Wall Street od finanční krize. K tomu se navíc přidala cenová válka na ropě. Zatímco Trump doteď ukazoval na Fed jako na první linii, ekonomové zdůrazňují, že krize bude vyžadovat obsáhlou reakci od vlády, zdravotníků, centrálních bankéřů a dalších, aby se podařilo zamezit lidským i ekonomickým škodám.

Tato opatření přicházejí po pondělním napjatém zasedání Trumpových vrchních poradců ve snaze zadržet rozšiřující se důsledky koronaviru i klesajících cen ropy, řekli lidé obeznámení se situací. Asi tucet úředníků, včetně ministra financí Stevene Mnuchina a ekonomického poradce Larryho Kudlowa, ještě před tímto setkáním jednali o podrobnostech balíčku. Peter Navarro, prezidentův obchodní poradce, vyzýval k širokosáhlým opatřením, včetně snížení daně ze mzdy, zatímco Mnuchin doporučoval spíše cílenější kroky.

Až do pondělí se Trump a jeho administrativa drželi poselství, že americká ekonomika je v silné pozici, aby překonala jakýkoli dopad z koronaviru, ale po dramatickém propadu na trhu se jejich pozice posunula, řekli lidé. Trump na tiskové konferenci Bílého domu v pondělí řekl, že po diskusi se zákonodárci má v úmyslu oznámit na následující tiskové konferenci v úterý „velmi dramatické“ akce na podporu ekonomiky. "Budu tady zítra odpoledne, abych vás informoval o některých ekonomických krocích, které budou velké,“ řekl Trump. Také dodal, že chce pomoci zaměstnancům s hodinovou mzdou, kteří by mohli přijít o výdělek tím, že zůstanou doma, „aby nebyli potrestáni za něco, co není jejich chyba“.

Zdroj: Bloomberg