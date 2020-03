Lidé v karanténě mohou podávat žádosti o zprostředkování zaměstnání i jinak než osobně - Úřad práce

Lidé, kteří jsou v nařízené karanténě , izolaci či se na ně vztahuje karanténní opatření a chtějí požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání , nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti mohou podat i jinou formou – písemně (např. poštou), přes datovou schránku nebo elektronickým způsobem, přičemž pokud takové podání není opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je potřeba žádost do 5 dnů potvrdit. Tedy doplnit písemně s podpisem žadatele prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či doručením potvrzení na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Lidé, kteří jsou v nařízené karanténě, izolaci či se na ně vztahuje karanténní opatření a chtějí požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti mohou podat i jinou formou – písemně (např. poštou), přes datovou schránku nebo elektronickým způsobem, přičemž pokud takové podání není opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je potřeba žádost do 5 dnů potvrdit. Tedy doplnit písemně s podpisem žadatele prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či doručením potvrzení na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Podle právních předpisů je Žádost o zprostředkování zaměstnání podáním. A jako taková tedy musí obsahovat zákonem stanovené údaje - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Vyplněný formulář musí také obsahovat podpis žadatele. Podání je možné učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě.

Přestože zákon o zaměstnanosti stanoví, že fyzická osoba má požádat o zprostředkování zaměstnání osobně, tj. že Žádost o zprostředkování zaměstnání musí podat osobně na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, může ji klient v určitých situacích (např. nařízená karanténa) podat i jinou formou, a to písemně, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky.

Úřad práce ČR nemůže zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání člověka, který je uznán dočasně neschopným práce. Pokud je tedy dotyčný v pracovní neschopnosti, jedná se o překážku pro zařazení do evidence Úřadu práce ČR. Toto opatření se ale netýká lidí, kteří jsou v karanténě, a současně jim nebyla vystavena neschopenka. Jestliže tedy podají řádně vyplněnou Žádost o zprostředkování zaměstnání a splní další zákonem stanovené podmínky, může je ÚP ČR do evidence zařadit. Doklad o nařízené karanténě je nutné si uchovat pro další komunikaci s úřadem.

Formuláře Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti jsou k dispozici v elektronické formě na portále MPSV, hned na úvodní straně webu v části „Formuláře – Oblast zaměstnanosti – Pro občany“ pod odkazem https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Přímo na tomto portálu mohou klienti jednotlivé formuláře vyplnit a odeslat prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky.

Podání žádostí jinou než osobní cestou je možné také v případě nepojistných sociálních dávek. Lidé je mohou zaslat poštou, odevzdat na podatelně či podat prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci Úřadu práce ČR už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. Formuláře jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek.

