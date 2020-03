Německý průmysl se chtěl polepšit a v lednu se mu to celkem dařilo

Průmyslová výroba u našich západních sousedů se v lednu meziměsíčně (po sezónním očištění) zvýšila o fešácká 3 % (trh čekal 1,7 %), meziročně klesla o -1,3 % (trh čekal výrazně větší pokles? -3,9 %). Dobrou zprávou je i revize prosincového čísla (meziměsíčně z -3,5 % na -2,2 %).











Meziměsíční oživení se odehrálo zejména ve výrobě polotovarů a investičních statků. To je samo o sobě dobrou zprávou, protože by to naznačovalo, že klienti německých průmyslových podniků měli větší prostor pro vlastní výrobu, resp. vyšší chuť investovat.





dění kolem šíření nemoci COVID-19 . Tato příznivá čísla (spolu s nečekaně dobrým lednovým vývojem nových objednávek) nám naznačují, že německá ekonomika se na přelomu roku nejspíš začala k myšlence recese obracet zády. Čísla za únor a zejména březen už ale nejspíš budou bohužel vypadat zase špatně. Jde ovšem o čísla za leden, která tudíž neobsahují odraz



Michal Skořepa