Barometr obliby spoření: Drahé kovy si polepšily, stavebko vytvořilo nový rekord

Češi také čím dál víc důvěřují investicím do drahých kovů . Přestože se v rámci oblíbenosti nacházejí až na druhém místě, připsaly si investice do drahých kovů za poslední rok devět procentních bodů, když posílily ze 49 na současných 58 procent.

Bez ohledu na to, jak vy sami v tuto chvíli spoříte , uveďte prosím, kterou z těchto možností ukládání nebo spoření peněz považujete nyní za obzvláště zajímavou. (IBRS, únor 2020 , N = 1000, stat. chyba: max. 2,6 %)

„ Stavební spoření si nejen díky své stabilitě udržuje výsadní pozici. Jeho hlavními výhodami jsou solidní výnos, státní podpora a možnost využití úvěru k financování bydlení ,“ vysvětluje Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen. „Výrazného rozdílu si můžeme všimnout, když stavebko srovnáme s dalšími konzervativními nástroji. Ať už spořením do matrace s vůbec nejslabším výsledkem, nebo termínovanými vklady, kde výnosy nepokrývají ani inflaci , “ dodává Šedivý.

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) si klade za cíl společně se svými členy vytvářet spolehlivý, funkční a stabilní systém stavebního spoření a také upevňovat důvěru v tento produkt. Důraz klade na vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb lidí žijících v České republice.

Asociace českých stavebních spořitelen vznikla v roce 2000 a v současnosti sdružuje všech pět stavebních spořitelen (Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.). AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě a podílí se stejně jako všichni její členové na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen.