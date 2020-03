Petr Dufek: Časy vysoké inflace končí

I když si inflace v únoru připsala další desetinu procentního bodu a dostala se na 3,7 %, dlouho na tak vysoké úrovni nezůstane. Propad cen ropy, za nímž by mělo následovat rovněž prudké zlevňování pohonných hmot, vrátí českou inflaci pod úroveň 3 % dříve, než se ještě před týdnem zdálo. Prozatím sice inflace zůstává vysoko nad cílem ČNB a také nad její prognózou, nicméně už teď se na ni můžeme v důsledku dění na trhu s ropou dívat jako na staré číslo.



Je to číslo, za nímž musíme již tradičně hledat stále vyšší náklady na bydlení, ať už z titulu vyšších nájmů nebo drahé elektřiny, jejíž ceny reflektují dřívější dění na německém trhu. V letošním roce navíc zafungovaly jako silný inflační faktor i potraviny a postupně se k nim přidávají i vyšší spotřební daně u alkoholu a cigaret.



A co nás čeká dál? Inflace právě kulminuje a brzy ji už čeká rychlý pokles pod hranici 3 %; tedy pokud se situace na trhu s ropou rychle nevrátí do dřívějšího „normálu“ řízeného produkčními škrty.



ČNB pro může být z pohledu dalšího vývoje celkové inflace v podstatě v klidu. To, co by ji mělo v tuto chvíli zajímat, je spíš reálnost její platné optimistické prognózy počítající s výraznou akcelerací naší ekonomiky už v tomto čtvrtletí. ČNB se tak může velmi brzy vrátit k dříve osvědčeným “vnějším rizikům a nejistotám” a svoje únorové překvapivé zvýšení sazeb zase rychle odmáznout.

Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.