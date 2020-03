Rozbřesk: Nejhorší výprodeje od roku 2008, trhy čekají na reakce politiků a centrálních bankéřů

Akciové trhy zažily nejhorší výprodej od roku 2008. Americké trhy musely být několik minut po otevření na 15 minut uzavřeny, protože ztráty rychle překročily povolených 7 %. I když se v pozdějším obchodování po znovu-otevření snažily trhy nalézt pevnou půdu pod nohama, nepovedlo se. Konečné ztráty tak překročily 7,5 %. Masivní výprodeje akcií reagující na extrémní nejistotu spojenou s koronavirem a padající ropou dostávají pod velký tlak vlády a centrální banky.

Donald Trump včera oznámil, že plánuje přijmout výrazné stimuly na podporu ekonomiky, pravděpodobně včetně poklesu daně z příjmu. Itálie také představila stimulační balík na podporu ekonomiky (3,6 mld. eur), stejně tak jako řada asijských ekonomik. Problém je v tom, že země jako Itálie nemají moc velký manévrovací prostor pro zvyšování veřejného zadlužení.

Je to však nic proti tomu, jak moc vybraný mají zbrojní arzenál centrální banky. Na prvním místě to platí o ECB, která vstupuje do současné krize s rozběhnutou politikou QE a zápornými úrokovými sazbami na úrovni -0,5 %. Jinými slovy, ECB si svůj zbrojní arzenál vyčerpala na podporu ekonomiky v relativně dobrých časech. Co tedy může dělat dnes? Na to odpoví ostře sledované zasedání ECB tento čtvrtek.

Zdá se pravděpodobné, že ECB může představit cílenou podporu podnikům v postižených oblastech. Například tím, že podpoří atraktivní dlouhodobé půjčky. To je ale z pohledu celé ekonomiky eurozóny “zoufale málo”. Prostor pro další pokles sazeb i rozšiřování kvantitativního uvolňování je přitom minimální. Bude tedy zajímavé sledovat, zda se do debat nakonec dostanou úplně nové nástroje.

Na prvním místě trhy vyhlížejí jakékoliv zmínky o možnosti “shazování peněz z vrtulníku” - helicopter money. Tedy prosté rozdávání peněz podnikům nebo domácnostem z kapes centrální banky (bez požadavků na jejich splacení a naopak s požadavkem na jejich utrácení). V Hongkongu s podobnými poukázkami již experimentují (ale pouze z kapes vlády), zatímco v Austrálii o nich začíná uvažovat centrální banka. Z minulosti jsou s nimi ovšem minimální zkušenosti a ECB na takový krok není legislativně připravena.

Pokud tedy někdy ke shazování peněz z vrtulníku přikročí, bude to pravděpodobně jako v případě kvantitativního uvolňování příliš pozdě…, ve chvíli, kdy šok z epidemie na trzích jednoduše odezní.





TRHY



CZK a dluhopisy



Česká koruna během černého akciového pondělí vystřelila nad 25,60 EUR/CZK, ale za technické úrovně na 25,70 se jí příliš nechtělo. Dnes se pravděpodobně všechna riziková aktiva včetně koruny pokusí o pozitivní korekci. Nebude to však nic jednoduchého, protože nejistota zůstává vysoká a reakce politiků a centrálních bank ji zatím nedokáží přebít. Dnes po ránu by také trhy měly dostat vyšší čísla za domácí inflaci (3,8 %), což by pro korunu měla být za normálních podmínek vzpruha. Ve světle výrazných propadů cen ropy se na ni ale mohou dívat jako na “staré číslo”.



Zahraniční forex



Informace o koronaviru a divoké pohyby na ropě přinesly volatilitu na hlavní měnové páry včetně eurodolaru. Ten se včera pod vlivem kolapsu na Wall Street vyšplhal až k úrovni 1,15. Co je asi na celém pohybu nejzajímavější, je to, že korelace mezi EUR/USD a cenou ropy je zjevně negativní, což znamená, že trh kolaps ropy chápe jako částečné poškození americké ekonomiky (jejího ropného sektoru), na které bude Fed reagovat agresivnějším snížením sazeb než za jinak stejných okolností. To konec konců vysvětluje i noční propad eurodolaru, kdy ropa našla dno. Fundamentálně k tomu však přispěly zprávy o tom, že Trumpova administrativa připravuje balíček na pomoc virem zasažené ekonomice. Na druhé straně Atlantiku pak přicházející informace z eurozóny nejsou pozitivní, když italská vláda vyhlásila karanténu prakticky v celé zemi.



Ropa

Volatilita na ropném trhu zůstává extrémní - zatímco včera propadla ropa Brent o mohutných 26 procent, dnes si zatím připisuje k dobru více než 9 %. Ropa se tak aktuálně obchoduje jen těsně nad hranicí 37 dolarů za barelů, což je stále nejméně od února 2016 a jen v tomto roce to představuje cenový sešup 45 %.

Včera se k Saúdskou Arábií ohlášené cenové válce přidalo také Rusko, které prostřednictvím své největší ropné společnosti Rosněft oznámilo navýšení produkce v rozsahu až 300 tis. barelů denně v nejbližších měsících. Bezprostředně tak hrozí, že se bude převis ropy v situaci negativního poptávkového a pozitivního nabídkového šoku dále rychle zvětšovat, což bude akcelerovat tlak na další pokles cen ropy.