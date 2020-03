TVN: Zdravotní roušky jdou teď na odbyt lépe než drogy

Na obchodu s rouškami, které údajně chrání před nákazou koronavirem, se dá v okamžiku vydělat majlant. "Jdou na odbyt lépe než drogy, ale riziko přitom nehrozí žádné," tvrdí podle polské zpravodajské televize TVN 24 podnikatelé, kteří včas vstoupili do lukrativní branže.



Katovický podnikatel Andrzej - jméno je změněné na jeho žádost - nikdy žádnou masku ani neviděl. Ale za dvouhodinového rozhovoru s televizním reportérem přes jich jeho firmu změnilo vlastníka deset milionů. "Lidi zešíleli," pokrčil rameny muž, který podle trestního rejstříku donedávna dovážel do Polska hlavně kokain a marihuanu. Po odpykání trestu ale už prý dává přednost podnikání v mezích zákona. Navíc ujišťuje, že "roušky se prodávají lépe než marihuana".



Telefon mu v kanceláři zvoní nepřetržitě. "Už před měsícem kamarádi říkali, že musíme nakoupit roušky. Smál jsem se jim, ale teď bojujeme o každou paletu," tvrdí, zatímco domlouvá další obchod. Jako důkaz, že záběry skladu plného zdravotnických pomůcek odpovídají realitě, požaduje, aby na nahrávce byly i noviny s dnešním datem. "Naposledy jel řidič pro tři miliony masek, ale na místě se ukázalo, že jich zbylo jen 750.000," vysvětluje.



V Polsku roušky skoro nejsou k sehnání, musejí se dovážet z ciziny. Dodavatel z Německa je nabízel v přepočtu za tři zloté (asi 18 Kč ) za kus, ale to se zdálo moc, a tak katovický podnikatel našel dodavatele v Rusku, ochotného zprvu prodat roušky za poloviční cenu. Nakonec se jeho cena vyšplhala na dvě třetiny německé nabídky.Ale při 20 milionech masek - které nejspíše ani neuvidí, protože jeho role spočívá ve vystavování faktur a telefonování řidičům - by katovický podnikatel měl vydělat nejméně čtyři miliony zlotých (asi 24 milionů Kč ). Podělí se samozřejmě s kolegy, kteří mu pomáhají byznys zvládnout. Ale i tak se zdá suma úctyhodná, míní TVN 24.Andrzej mezitím zdvíhá další telefon. "Cože? Je to pro vládu? Tak to pořádně zkontroluj, aby nebyl průšvih," nařizuje.Ukázalo se totiž, že odběratelem se stala firma z jihu Polska, která tvrdí, že zásobuje jednu z vládních agentur.Zakrátko se zboží dostalo na trh. S obří přirážkou. Na internetu stály roušky osm zlotých za kus a v lékárně dokonce 15 (asi 90 Kč ). A katovický podnikatel a jeho kolegové pomýšlejí na rozvoj: namísto dovozu se chystají roušky vyrábět. "Pro začátek milion týdně," usmívá se podnikatel.