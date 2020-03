Home office, karanténa, nouzový stav, kontroly na hranicích. Co znamenají nová opatření?

Kvůli tomu, že koronavirus vytrvale postupuje Evropou a nevyhýbá se ani Česku, se do povědomí většiny Čechů dostaly v uplynulých dnech termíny, které dosud neznali - karanténa, nouzový stav nebo home office (práce z domova). Právník vysvětlil, co to přesně znamená a co všechno nás potenciálně ještě čeká.

Virová epidemie je podle právníka Ondřeje Preusse klasickým příkladem takzvané vyšší moci, tedy nepředvídatelného jevu, nad kterým nemá nikdo kontrolu. Jde v podstatě o přírodní katastrofu. A stát, zaměstnanci i zaměstnavatelé mohou s koronavirem bojovat pomocí zákonů.

Omezení práv

"Nejzávažnější jsou možná omezení základních lidských práv v rámci boje s šířícím se živlem. Jde například o možnosti vyvlastnění respirátorů, omezování svobody pohybu či zavření hospod a barů," vypočítává advokát kroky, ke kterým české úřady zatím nepřistoupily.

Naopak karanténa pro lidi vracející se z Itálie už je realitou a je velkým zásahem do práv jednotlivce, protože dotyční si nemůžou dojít nakoupit nebo na návštěvu k přátelům. Vláda už také omezila cestování do některých oblastí a lyžařský šampionát v Novém Městě na Moravě se o uplynulém víkendu musel obejít bez diváků. Ale to pořád není všechno.