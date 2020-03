Koronavirus v Itálii: Karanténa v Itálii rozšířena na celou zem

Italská vláda dnes rozhodla rozšířit nedávno zavedenou karanténu v severních částech země na celou zemi. Podle premiéra Giuseppe Conteho by lidé měli omezit cestování a pohyb na veřejnosti a vyzval je k odpovědnosti. Vláda vydala zákaz pro všechny sportovní akce.

Do 3. dubna bylo prodlouženo uzavření škol v celé zemi.



Itálie hlásí doposud téměř 9700 nakažených a z nich přes 460 úmrtí.









„Zůstaňte doma,“ naléhá na Italy premiér Conte poté, co vláda uvrhla celou Itálii do karantény. Současnou situaci označil za nejtemnější hodinu země. Až do 3. dubna jsou zrušeny všechny sportovní akce, nesmí se hrát ani bez diváků



Itálie vyhlásila zvláštní opatření v celé zemi - nejen ve vybraných regionech na severu. V Událostech, komentářích jsme o atmosféře v zemi mluvili s generálním konzulem v Miláně Jiřím Kudělou.

