Dvoutýdenní karanténa? Pro řadu Čechů velký problém, bouří se

Lidé, kteří se od pátku vracejí z Itálie, musejí do domácí karantény - ta potrvá 14 dní. Celou tu dobu by neměli opustit své domovy. A to je pro řadu z nich neřešitelný problém. Musejí si zařídit například nákupy anebo neschopenku v práci. A proto se už začali objevovat i první odpůrci tohoto nařízení.

Jakub Kochta byl tři týdny v Patagonii. Na zpáteční cestě měl mezipřistání v Římě, kde neopustil letiště. Když druhý den volal na hygienickou stanici, nařídili mu odborníci okamžitou dvoutýdenní domácí karanténu. Pro něj jako osobního trenéra je to ale obrovská komplikace.

"Už jsem chyběl tři týdny a teď vlastně další dva týdny budu muset chybět, takže ti klienti jsou beze mě a tím pádem si můžou najít někoho jiného, je to celkem nepříjemná věc," trápí Kochtu.

Jídlo mu vozí přítelkyně a nechává ho přede dveřmi bytu. "Podle mě je to hloupost těch 14 dní být zavřený doma, jenom to v těch lidech vyvolává větší paniku," zamýšlí se.

V karanténě je i paní Lenka z Ústeckého kraje. Před třemi dny se vrátili s manželem z Itálie. Doma je s nimi i jejich syn, o kterého se neměl kdo postarat. Strávit pohromadě dva týdny prý nebude nic jednoduchého.