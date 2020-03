Česká pošta v případě plošné karantény zavede bezkontaktní doručování

Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Vzhledem k vývoji situace, kdy byl koronavirus potvrzen již i v České republice, bude Česká pošta, s.p., v případě, že jí bude známo, že se jedná o jednotlivé adresáty, byty nebo lokalitu s výskytem koronaviru, popř. bude vyhlášena plošná karanténa na určitém území, postupovat při dodávání zásilek v dané lokalitě následujícím způsobem:

Obyčejné zásilky

Obyčejné listovní zásilky, které lze s ohledem na jejich rozměry vložit do domovní schránky adresáta, se vždy doručí vložením do domovní schránky adresáta.

Velké kusy obyčejných listovních zásilek, které není možné vložit do domovní schránky adresáta a Obyčejné balíky se uloží rovnou na ukládací poště bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotovena Výzva k vyzvednutí obyčejné zásilky (tisk. 11-060B), resp. Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný , tj. prodloužený, datum konce úložní doby .

Výzva/Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta .

Zapsané zásilky

Listovní zásilky se uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný , tj. prodloužený, datum konce úložní doby (je-li to s ohledem na požadavek odesílatele možné).

Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta .

V případech, kdy je v karanténě pouze např. jeden byt (tzn., že v karanténě není celý dům, ulice apod.), může být u zásilky proveden náhradní pokus o doručení sousedům. Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

Zásilky adresované adresátům, kteří jsou v karanténě, lze jednorázově bezplatně doslat (tzn., že dodávací provozovna, ke které byla zásilka doslána, odmaže výjimečně v těchto případech službu „jednorázová dosílka“) do lokality, kde není nařízena karanténa. Adresát výjimečně v tomto případě uvede při žádosti o dosílku (e-mail, telefon) nejenom novou adresu, ale také označení „nového“ adresáta, kterému má být zásilka na nové adrese dodána. Provozovna, která žádost přijala, žádost zaeviduje dle p. př. 4414, a to včetně zaevidování nového adresáta. Označení nového adresáta musí být vyznačeno na zásilce (z úpravy zásilky musí být zřejmé, že se jedná o dosílku v důsledku karantény, tj. o bezplatnou dosílku). Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a u zásilek, u kterých to vyloučil odesílatel.

Balíky se uloží bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve kterém musí být uveden správný , tj. prodloužený, datum konce úložní doby (je-li to s ohledem na požadavek odesílatele možné).

Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta .

V případech, kdy je v karanténě pouze např. jeden byt (tzn., že v karanténě není celý dům, ulice apod.), může být u zásilky proveden náhradní pokus o doručení sousedům. Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

Zásilky adresované adresátům, kteří jsou v karanténě, lze jednorázově bezplatně doslat do lokality, kde není nařízena karanténa. Adresát výjimečně v tomto případě uvede při žádosti o dosílku (e-mail, telefon) nejenom novou adresu, ale také označení „nového“ adresáta, kterému má být zásilka na nové adrese dodána. Provozovna, která žádost přijala, žádost zaeviduje dle p. př. 4414, a to včetně zaevidování nového adresáta. Označení nového adresáta musí být vyznačeno na zásilce (z úpravy zásilky musí být zřejmé, že se jedná o dosílku v důsledku karantény, tj. o bezplatnou dosílku). Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a u zásilek, u kterých to vyloučil odesílatel.

V případě uložených balíků, které je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, bude balík standardně vydán tomu, kdo sdělí správný identifikační kód spolu se jménem a příjmením adresáta nebo podacím číslem zásilky.

Bude-li v důsledku koronaviru uzavřena určitá lokalita, může adresát balíku, který je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, požádat o změnu ukládací pošty mimo uzavřenou lokalitu, kde bude balík vydán po splnění výše uvedených podmínek.

Poštovní poukázky , které je možné doručit vložením do domovní schránky, se vloží do domovní schránky.