Kvůli koronaviru jsou v izolaci v Itálii tisíce Čechů. Mohou tam uvíznout až do dubna.

V izolaci na severu Itálie momentálně zůstávají tisíce Čechů. Ti se můžou vrátit zpět do České republiky, ale italský premiér je upozornil, že na to mají jen pár dní. Pokud nestihnou odjet, budou muset zůstat v italské karanténě až do 3. dubna. Andrej Babiš Čechům doporučuje, aby na nic nečekali a domů jeli okamžitě.

Severní Itálie se pro Čechy změnila v past. Studentku na výměnném pobytu nákaza spolužaček uvěznila na italských kolejích. Podobně je na tom muž, který v Itálii pracuje.

"Žiju ve městě Turbigo, kde je samozřejmě vyhlášená karanténa taky. Nad návratem do ČR zatím nepřemýšlím. Ta situace tady není nejlepší, ale dá se to zvládnout," míní Miloslav Šustr.

"Doporučujeme kontaktovat naše konzulární oddělení, konzulární linky. Italské úřady informovaly, že lidé, kteří se chtějí vrátit na bydliště, tak jim to umožněno bude," uklidňuje ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Podle italského premiéra se cizinci můžou domů z karantény vrátit ještě několik dnů. Podle českého předsedy vlády není na co čekat. "Ideální by bylo reagovat okamžitě, protože se to může velice rychle změnit na několik hodin či den dva maximálně," varuje politolog Jan Kubáček.