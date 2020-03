Dovoz zboží domů při karanténě? Doručovatelé si určili přísná pravidla

Kvůli mimořádnému opatření, které minulý týden přijala vláda, se tisíce lidí po návratu z Itálie ocitly v domácí karanténě. Doručovací služby očekávají zvýšený zájem o dovoz zboží domů, a přijaly proto preventivní opatření. Zákazníci například musí platit předem a kurýr jim nechá zboží za dveřmi. Tisíce Čechů se ocitly či v blízké době ocitnou na 14 dní v domácí karanténě po návratu z Itálie, kterou vláda označila za rizikovou oblast kvůli masivnímu šíření koronaviru. Společnosti, které nabízejí kurýrní služby, se proto připravily na zvýšený zájem o dovoz zboží domů lidem, kteří jsou potenciálními přenašeči koronaviru. Košík.cz zjišťuje, které z domácností jsou v karanténě a těm bude zboží doručovat bezkontaktně. "Chceme jim situaci co nejvíce ulehčit. Zároveň však potřebujeme zajistit, aby předávka nákupu byla bezproblémová a bez jakéhokoliv rizika pro naše kurýry," uvedl ředitel společnosti Košík.cz Tomáš Jeřábek. Firma proto vyzývá své zákazníky, aby při nákupu do poznámky napsali, že jsou v karanténě a pokud možno platili předem. "Zda není zákazník v karanténě, budeme zjišťovat ještě SMS zprávou při příjezdu kurýra. U zákazníků, kteří karanténu dodržují, dojde k předání nákupu bezkontaktním způsobem: kurýr nákup vynese k prvním dveřím od domu nebo bytu a nebude přijímat platbu v hotovosti," vysvětluje Jeřábek.

"Všichni kurýři jsou zároveň vybaveni gelovou dezinfekcí, kterou si před každou předávkou i po každé předávce nákupu umývají ruce. Jednotlivé vozy jsou pak čištěny na konci každé směny," dodal.

Obdobné opatření zavedla i společnost Rohlík.cz. "O víkendu jsme na našem webu nastavili žádost, aby nám při nákupu zákazníci dali vědět, že jsou v domácí karanténě. Kurýr v takovém případě nechá nákup za dveřmi. Platba je možná pouze předem," řekla pro TN.cz mluvčí společnosti Zdeňka Svoboda Kuhnová.

Česká pošta balíčky za dveřmi nechávat nebude. "Pro nás není možné se dozvědět, kdo je a kdo není v domácí karanténě. Pokud nás ale zákazník o této skutečnosti bude informovat předem, zajistíme bezkontaktní předání. Fungovalo by to tak, že by se balík uložil na pobočce, zákazník by dostal kód a vyzvednul by mu ho například jeho příbuzný," vysvětluje mluvčí pošty Matyáš Vitík.