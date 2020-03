Grünes Gewölbe: posun v kauze ukradených šperků

Jedna z největších krádeží moderních dějin, která se udála vloni v listopadu, stále čeká na své vyřešení. Kdo pomohl uloupit poklad miliardové hodnoty z drážďanské klenotnice, možná nyní konečně tuší němečtí kriminalisté.

Diamantové náhrdelníky, řetěz se 177 perlami, meč vykládaný diamanty a další šperky a drahé kameny, to vše bylo koncem loňského listopadu ukradeno z drážďanské klenotnice Grünes Gewölbe. Policie se od začátku domnívala, že by pachatelé mohli mít komplice přímo mezi zaměstnanci klenotnice. Německé státní zastupitelství nyní potvrdilo, že prošetřuje čtveřici mužů z ostrahy muzea, kteří by mohli mít s loupeží něco společného.

Mezi podezřelými jsou dva strážci, kteří byli ve službě právě v časných ranních hodinách 25. listopadu 2019, kdy došlo ke krádeži. Podle vyšetřovatelů nereagovali adekvátně vzniklé sitaci. Když se ukázalo, že došlo k vloupání, podle informací listu The Guardian nedělali nic pro to, aby krádeži zabránili.

Mezi podezřelými jsou ještě další dva strážci. Jeden měl vynést informace o uspořádání místností v muzeu a rozmístění bezpečnostního systému. Čtvrtý podezřelý měl podle policejních informací narušit poplašný systém muzea.

Ke krádeži došlo poté, co vypukl požár na elektrickém rozvodném místě, čímž došlo v muzeu k výpadku elektřiny a poplašného systému. Bezpečnostní kamery i tak běžely a povedlo se jim zachytit dvojici mužů menšího vzrůstu. Pachatelé použili k otevření vitrín se šperky speciální hydraulický roztahovák, který použili i zloději při krádeži obří zlaté mince z berlínského Bodeho muzea před dvěma lety. Je možné, že za oběma delikty stojí stejný zločinecký gang.

Předpokládá se, že do krádeže šperků z 18. století bylo zapojeno celkem sedm lidí. Poklad má nevyčíslitelnou hodnotu, uvádí se v řádu miliard eur. Pro zloděje je ale jen sotva prodejný, historici se tedy obávají, že vzácné šperky pachatelé nejspíš krátce po loupeži roztavili. I tak by získali drahé kovy a kameny v hodnotě několika set milionů eur.