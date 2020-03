Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

Stále v platnosti: 9.3.2020

Publikováno: 09.03.2020 / 16:15 | Aktualizováno: 09.03.2020 / 16:22

MZV ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2, způsobující nemoc COVID-19) zejména v Asii a v posledních dnech i v Evropě dochází k preventivním opatřením, která omezují či narušují vnitrostátní i mezinárodní dopravu v celé řadě zemí, a to na úrovni letecké, ale i silniční a železniční dopravy uvnitř i mezi jednotlivými státy. Nelze vyloučit situace, kdy se občané ČR při cestách do zahraničí, budou muset podrobit karanténním opatřením. Při plánování zahraničních cest je nutné s možností opatření zaváděných v souvislosti s šířením koronaviru počítat.



Velké množství leteckých spojů je pozastaveno z/do Číny (včetně letů tranzitních přes některá čínská letiště), Korejské republiky a Íránu.

Některé země či letecké společnosti přistupují k pozastavení letů i z dalších zemí či regionů, kde se vyskytla ohniska koronaviru. MZV ČR doporučuje před cestou ověřit u letecké společnosti, zda nedojde ke zrušení návazných letů, popř. doporučujeme let změnit a využít jiných tranzitních letišť.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 3. února 2020 ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice.

V návaznosti na návrh Bezpečnostní rady státu z pondělí 2.3.2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví tři mimořádná ochranná opatření. Dvě z nich od 5. března ruší přímé mezinárodní lety z Korejské republiky a ze všech letišť na území regionů Emilia Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice na všechna letiště na území České republiky. České aerolinie a. s. pozastavily dne 27.2.2020 až do odvolání přímé lety Praha – Soul.

V Itálii došlo k rozšíření ohnisek epidemie koronaviru na celém území země. Rozsáhlá karantenní opatření v Lombardii i dalších regionech. Na základě mimořádného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.3.2020 doporučuje MZV necestovat na území Itálie. OBČANÉ ČR SE MOHOU VRÁTIT ZPĚT DO ČR. Více informací viz aktuální doporučení pro cesty do Itálie.

Do Íránu doporučuje MZV občanům ČR s ohledem na rozšíření nákazy koronavirem necestovat. V případě, že se v Íránu zdržujete, MZV ČR doporučuje odcestovat ze země v co nejkratší době. Více informací viz aktuální doporučení pro cesty do Íránu.

Některé státy/území přistoupily k částečnému uzavření hranic s ČLR – např. Hongkong (uzavřena většinu hraničních přechodů), Rusko (uzavřena hranice s ČLR na Dálném východě), Kazachstán, Vietnam (otevřeny pouze tři hraniční přechody).

Pozemní hranice s Íránem uzavřely prakticky všechny sousední země. Pákistán uzavřel hraniční přechody s Íránem a Afghánistánem, jediný přechod z Pákistánu do Číny v průsmyku Chundžeráb zůstává zatím do dubna také uzavřen.



Vstupu cizinců, kteří cestují z ČLR (případně v posledních 14 dnech pobývali na území Číny) zamezují např.: Austrálie, Filipíny (včetně pobytu v Hongkongu, Macaa), Izrael, Mikronésie, Mongolsko, Nový Zéland, Palau, USA. Indie zamezuje vstupu cizincům, kteří pobývali v Číně (kromě Hongkongu, Tchaj-wanu nebo Macaa) 15. ledna nebo po tomto datu. Austrálie, Filipíny, Izrael, Nový Zéland a Mikronésie omezují vstup i cestujícím, kteří přes Čínu tranzitovali.

Další státy/území omezují zatím pouze vstup cizincům, kteří pobývali v čínské provincii Hubei, např. Korejská republika, Malajsie. Japonsko od 13.2. rozšířilo zákaz vstupu osobám, které pobývaly v čínské provincii Če-ťiang. Singapur zavedl pro cestující z čínské provincie Hubei 14 denní karanténu, cestujícím z ostatních provincií Číny bude nařízena domácí karanténa.

Vstupu cestujícím z Korejské republiky nebo těm, kteří zde v uplynulých 14 dnech pobývali, zamezují např. Austrálie, Bahrajn, Fidži, Hongkong, Irák, Jamajka, Kiribati, Komory, Kuvajt, Mikronésie, Palestina, Salvador, Samoa, Saudská Arábie, Seychely, Singapur, Šalamounovy ostrovy, Trinidad a Tobago a Tuvalu.

Osoby cestující z postižených oblastí Korejské republiky (Daegu/Gyeongbuk) nevpouštějí Filipíny, Singapur. Rumunsko zavedlo karanténu pro osoby cestující z Daegu.

Bhútán zakázal 6.3. vstup cizincům do země s platností zatím do 20.3.2020.

Indie od 3.3. ruší již vydaná víza do Indie cizincům, kteří cestovali dne 1.2.2020 nebo později do Číny, Íránu, Itálie, Korejské republiky a Japonska, a kteří do Indie dosud nevstoupili. Tyto osoby nebudou vpuštěny do Indie žádným hraničním přechodem ani letecky. V případě, že cestující z Itálie nebo Korejské republiky budou chtít vstoupit do Indie, musí předložit osvědčení o negativním testu na koronavirus vydané některou z laboratoří schválených indickými zdravotnickými úřady.

Indonésie nevpouští cizince, kteří v posledních 14 dnech navštívili pevninskou Čínu, a od 8.3.2020 také cizince, kteří navštívili íránský Qom a Gilan, italské regiony Lombardie, Benátsko, Emilia-Romagna, Marche a Piemont, jihokorejské Daeg a Gyeongbuk. Cestovatelé z ostatních oblastí Íránu, Itálie a Korejské republiky se musí při příletu prokázat platným certifikátem, že nejsou nakaženi koronavirem.

Irák - Region iráckého Kurdistánu uvaluje 14 denní karanténu na všechny osoby cestující z Íránu. Určitá opatření či restrikce mohou být aplkovány na cestující, kteří v posledních 30 dnech pobývali v Číně, Francii, Itálii, Japonsku, Korejské republice, Singapuru, Španělsku a Thajsku.

Izrael od 6.3. nevpouští na své území cestující z Francie, Německa, Rakouska, Španělska, Švýcarska. Opatření se nevztahuje na cestující, kteří přes uvedené země pouze tranzitovali na letišti, anebo na ty cestující, kteří jsou schopni prokázat, že mohou být ihned v Izraeli umístěni do 14denní domácí karantény ve k tomu způsobilém ubytování (nikoli např. v hotelu).

Japonsko nevpouští do země cizince, kteří pobývali v čínské provincii Hubei a kteří cestují z postiženého jihokorejského města Daegu a provincie Cheongdo, a postižených oblastí Íránu. Od 9.3. zavádí povinnou 14 denní karanténu pro všechny osoby přijíždějící Číny, z Íránu a Korejské republiky. Povinné karanténě se musí podrobit cestující z ostatních oblastí Korejské republiky.

Jordánsko od 26.2. zakazuje vstup všem cizincům, kteří do země směřují z Itálie, Íránu, Korejské republiky a Číny.

Katar nevpouští na své území cestující z Íránu.

Kazachstán umístí cestující z Číny, Íránu a Korejské republiky na 14 dnů do karantény. Cestující z Itálie budou izolováni na 14 dnů v domácí karanténě.

Kiribati nařizuje 14 denní karanténu nebo deportaci cestujícím, kteří před příjezdem na její území cestovali přes Čínu, ale i přes Singapur, Korejskou republiku, Japonsko, Malajsii, Vietnam, Thajsko a USA.

Kyrgyzstán od 1.3. zakázal vstup osobám, které v uplynulých 20 dnech pobývaly v zemích s evidovanými případy.

Libanon s platností od 28.2.2020 nevpouští do letecké přepravy osoby cestující z Číny, Itálie, Íránu a Korejské republiky.

Maledivy uzavírají některé ostrovy kvůli karanténě. Dále nevpouští cizince, kteří v uplynulých 14 dnech navštívili nebo tranzitovali pevninskou Čínu, Írán Itálii nebo zasažené oblasti Korejské republiky (Daegu, Busan, Gyeonbuk, Gyeongnam).

Marshallovy ostrovy nevpouští osoby, které od 31.12.2019 navštívily Čínu, Hongkong, Irán, Itálie, Japonsko, Korejskou republiku nebo Macao.

Mongolsko nevpouští na své území cizí státní příslušníky, které v uplynulých 14 dnech pobývali v Korejské republice, Japonsku nebo Itálii.

Omán nevpouští na své území cestující z Íránu a Korejské republiky.

Srí Lanka zavedla 14 denní karanténu pro všechny cestující přijíždějící z Číny, Íránu, Itálie a Jižní Koreje.

Tádžikistán zavedl 14 denní karanténu pro cestující z Afghánistánu, Číny, Íránu, Itálie a Korejské republiky.

Thajsko zavedlo povinnou 14 denní karantén pro cestující z Číny (včetně Hongkongu a Macaa), Íránu, Itálie a Korejské republiky a ty, kteří v těchto zemích v posledních 14 dnech pobývali. Cestující, kteří v posledních 14 dnech navštívili Francii, Japonsko, Německo, Tchaj-wan nebo Singapur, mohou být vyzváni, či jim být doporučena 14 denní domácí karanténa, pokud nepředloží lékařské potvrzení, že nejsou nakaženi koronavirem.

Tchaj-wan zamezuje vstupu cizinců cestujícím z ČLR včetně Hongkongu a Macaa, na cestující z Itálie, Íránu a Korejské republiky uvaluje 14 denní karanténu.

Uzbekistán zavedl 14 denní karanténu pro osoby cestující z Afghánistánu, Číny, Íránu, Itálie a Korejské republiky a dále pro osoby, které v posledních 14 dnech pobývali ve Francii, Hongkongu, Macau, Německu, Singapuru, Španělsku, Tchaj-wanu, USA.

Vietnam zavedl 14 denní karanténu na cestovatele přijíždějící z Číny, Jižní Koreje, Itálie a Íránu či na osoby, které dané země v posledních 14 dnech navštívily či přes ně tranzitovali.

Dále jsou v řadě států zavedena preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, zejména plošné měření teploty, přičemž na cestující s příznaky může být uvalena karanténa.

Doporučujeme cestujícím, aby sledovali webové stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR a místní sdělovací prostředky. Dále s ohledem na neustále se měnící situaci doporučujeme, aby si cestovatelé ověřili přijímaná opatření u příslušných orgánů (např. imigračních) daného státu nebo jeho zastupitelského úřadu.

Další informace o vývoji situace šíření koronaviru naleznete na webových stránkách

Světové zdravotnické organizace (WHO) www.who.int a https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC): www.ecdc.europa.eu a https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem cestovatelům registraci v aplikaci DROZD a v případě nouzové situace kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad ČR.