Rakousko: opatření v souvislosti s epidemií koronaviru (COVID-9)

Stále v platnosti: 9.3.2020

Publikováno: 09.03.2020 / 11:30 | Aktualizováno: 09.03.2020 / 11:36

Rakousko od pondělí 9.3.2020 zavádí na hraničních přechodech s Itálií namátkové kontroly cestujících v silniční i železniční dopravě.

- Dochází k zastavení všech letů z a do Íránu, Jižní Koreje a Milána, Bergama a Bologni.

- Osoby, které cestují z oblastí, na něž se kvůli koronaviru vztahuje cestovní varování MZV AT (Írán, Korea) a oblastí (Čína - Chu-pei, Itálie - Lombardsko, Benátsko, Emilia-Romagna, Marche, Piemont) musí od 11.3. při příletu do Rakouska předložit lékařské potvrzení, že nejsou nakažené koronavirem. Těmito osobami se míní neobčané EU/EHP/Schengenu. Povinnost se tedy nevztahuje na občany ČR.

- Na hraničních přechodech s Itálií se zavádějí namátkové kontroly cestujících v silniční i železniční dopravě. Ty se budou týkat i českých občanů, a to i v případě, kdy budou přes Rakousko “pouze” přejíždět do ČR. Zdravotníci budou v součinnosti s policií měřit teplotu a zjišťovat další příznaky nákazy, v případě podezření pak provádět test na koronavirus. Pokud bude pozitivní, půjdou uvedené osoby do izolace - v nemocnici či v případě lehčího průběhu v zařízení určeném příslušnou zemskou hygienickou stanicí (Landessanitätsdirektion). Doprovázející/kontaktní osoby (v rakouské klasifikaci tzv. osoby kategorie I) budou muset na dva týdny do karantény.

Pokud se čeští občané po pozitivní kontrole rozhodnou vrátit do Itálie a zvolit k návratu do ČR jinou cestu, nahlásí rakouské úřady jejich případ úřadům v ČR a v případných tranzitních zemích prostřednictvím Early Warning and Response System (EWRS).



Uvedená opatření vstoupí v platnost na přechodnou dobu, posléze se vyhodnotí jejich účinnost.