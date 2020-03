Okénko trhu: Panika na trhu, tvrdá čísla jsou stranou

Česká míra nezaměstnanosti v únoru meziměsíčně poklesla o 0,1 procentního bodu na hodnotu 3,0 %. Nezaměstnanost je tak v České republice nadále z historického pohledu extrémně nízká, když na jedno pracovní místo připadá v průměru 0,6 uchazeče. Únorový mírný pokles míry nezaměstnanosti je v tuzemských podmínkách běžným jevem, který souvisí s postupným oteplováním počasí, které tak umožňuje náběh aktivity některých povolání. Nezaměstnanost dosud výrazněji nezasáhlo ani pokračující ochlazování ekonomické aktivity v průmyslu. S postupně narůstajícími obavami z budoucího globálního vývoje ovšem předpokládáme, že se míra nezaměstnanosti od rekordně nízkých úrovní v průběhu roku odpoutá. Nárůst ovšem nepředpokládáme nijak dramatický a za celý rok 2020 očekáváme průměrnou míru 3,2 %. Více naleznete v komentáři zde: https://bit.ly/2xisYFz



Lednová bilance českého zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 15,1 mld. Kč. Letošní leden měl přitom stejný počet pracovních dní jako ten loňský. Celkově očekáváme, že výsledek zahraničního obchodu za rok 2020 nepřekoná rok předchozí. Bilance by v souhrnu měla podle našeho odhadu dosáhnout 100 mld. Kč, tedy zhruba stejně jako v roce 2018. Tento náš odhad však zatím nepočítá s dopady aktuální nákazy. Více naleznete v komentáři zde: https://bit.ly/334tjrp



Index důvěry mezi evropskými investory Sentix se v březnu propadl do blízkosti sedmiletého minima, když z únorových 5,2 bodu poklesl až na -17,1. Zhoršení se týkalo jak hodnocení aktuální situace, tak i výhledu do budoucna. Obrat směrem k pesimismu se ostatně dal očekávat pod vlivem denně přicházejících zpráv o riziku virové pandemie.



Cena ropy Brent zažila v pondělí ráno strmý propad, když z otevírací ceny 45 dolarů za barel okamžitě spadla až k 32 dolarům. V průběhu dne došlo k mírné korekci a aktuálně se ropa obchoduje lehce nad 35 dolary. Příčinou aktuálního propadu je neshoda mezi zeměmi, které ropu těží, nad omezením její produkce. K tomu chtěli přistoupit členové organizace OPEC, aby zastavil zlevňování černého zlata, ke kterému docházelo kvůli obavám ze zpomalení globální ekonomiky postižené virovou epidemií. S návrhem ovšem vyslovilo nesouhlas Rusko, čímž si vysloužilo odvetu ze strany Saudské Arábie, jež mu vyhlásila cenovou válku.



Česká koruna neprožila úspěšný vstup do nového týdne, když od rána oslabila o přibližně 10 haléřů směrem nad EUR/CZK 25,50. Nejedná se ovšem o specifikum české měny, na světových trzích momentálně ztrácí na popularitě vše, kromě takzvaných bezpečných přístavů. Koruně momentálně neprospívá panika na trhu, která sází na pokles sazeb ČNB pod 1 % do jednohu roku!!!



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.