3 nejčastější příčiny nezdravého zadlužení Čechů

Zadlužení je dnes již pro většinu lidí běžnou formou financování klíčových životních investic . Existuje ale také nezdravé zadlužování. K němu mnohdy vedou zbytečné chyby či zlozvyky. Jaké jsou ty nejrozšířenější?

Nemáme finanční plán, a když ano, pak se jej nedržíme

Absence dobrého plánu je v jádru většiny finančních problémů. Faktem je, že lidé často nemají přehled o svých výdajích. Často také postrádají jakýkoli finanční plán a přehled o tom, kolik v daném období utratí. Když se pak dostanou do tísně, nedostatek financí řeší nějakou formou úvěru, který pak zatěžuje jejich další hospodaření často na několik let.

„Dobré hospodaření s financemi spočívá v dlouhodobém udržení vyrovnaného rozpočtu. V principu je jedno, zda přehled výdajů a příjmů budete mít v notesu, na papíře nebo v chytré aplikaci v mobilu. Je ale nutné, aby odpovídal pohybu financí v daném období a abyste se jej drželi. Pak se nemusíte obávat nezdravého zadlužování,“ říká Martin Steiner z BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Nedostatečně hospodaříme

Výdaje rodinného rozpočtu se většinou skládají z několika fixních měsíčních plateb – za bydlení, energie a několika dalších. Každopádně se vyplatí jednou za čas zkontrolovat, jestli není na trhu výhodnější nabídka pro každou platbu. To je základ zdravého hospodaření.

„Dnes již většina lidí ví, že změnit banku nebo dodavatele energie není složité. U dodavatelů energie lze vybírat z několika desítek dodavatelů a při pečlivém výběru si zajistit nižší cenu a lepší služby. Nízká cena by však neměla být jediným kritériem, důležitá je také věrohodnost a stabilita dodavatele i pečlivé prostudování smluvních podmínek,“ říká Jan Kovalský z Energie ČS, která se zaměřuje na dodávky energie z obnovitelných zdrojů.

Zlomovým momentem vyrovnaného hospodaření může být situace, když přicházejí nenadálé výdaje například v podobě po záruční době porouchané pračky, sušičky či myčky, bez kterých se dnes již většina domácností jednoduše neobejde.

Úvěrem financujeme věci běžné spotřeby

Nejčastější příčinou nezdravého finančního zadlužení je nezodpovědné použití úvěru na něco, co moc chceme, ale vlastně nutně nepotřebujeme. Je samozřejmě třeba si umět občas udělat radost, ale právě elektronika, zábava, dražší dovolená, to jsou věci, které by zcela jistě jako běžné výdaje měly být financovány z běžných příjmů.

Pokud na zbytné příjemnosti naše běžné příjmy nedostačují, musíme si je odpustit a nenechat se zlákat lákavými nabídkami chytrých obchodníků. V opačném případě pak jsme na cestě k nezdravému dluhu. Zlaté pravidlo zdravého financování zní, že doba životnosti a přinášení hodnoty věci by měla být poměrná k době splácení. To samozřejmě neplatí pro třítýdenní dovolenou, kterou pak musíme splácet tři roky.

Základem zdravého hospodaření a vztahu k penězům je vhodná výchova k finanční gramotnosti. Mnoho v tomto samozřejmě dokáže pomoci škola, ale základní návyky děti získávají od těch nejbližších doma. Děti by měly odmalička vědět, že peníze nepřichází domů samy a jejich zdroj není neomezený. Postupně by se měly naučit s penězi zacházet a vyhýbat se zbytečným chybám a slepým uličkám.