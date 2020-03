OPEC+ v cenové válce, očekávání na další pokles sazeb FEDu

OPEC+ se nedohodl na objemu snížení těžby. Na jedné straně stála Saúdská Arábie, která tlačila na vyšší pokles objemu těžby ropy, který si přála na úrovni 1,5 mil barelů denně. S tím souhlasily i další země OPECu, ale jen za podmínky, že k takto vysokým omezením bude souhlasit Rusko. To se ale zdráhalo, s velkou pravděpodobností kvůli obavám o rozpočet. Rusko totiž příjmy z ropy nutně potřebuje a takto velký pokles těžby by pravděpodobně znamenal celkově nižší příliv prostředků do rozpočtu. Už jen kvůli tomu, že Saúdové chtěli omezit těžbu na delší období (nejen do 2Q včetně).



V případě nedohody Saúdové hrozili porušením již dříve dohodnutých omezení a tak také učinili. Aktuálně tak cena ropy neklesá jen díky obavám z dopadů koronaviru, ale k tomuto vlivu se nově přidala cenová válka vyvolaná Saúdskou Arábií. Přesněji Saúdové zvýšili objem těžby a k tomu ještě nabízejí na ropu slevu.



Výsledek na trzích se dostavil rychle. Cena ropy poklesla o 30 %, klesají akcie i výnosy v USA.



Výnosy amerických 10Y dluhopisů



zdroj Bloomberg



Pro Evropy jako čistého dovozce ropy je cenová válka OPECU+ příznivou záležitostí, která firmám alespoň částečně pomůže překonat negativní dopady spojené s šířením koronaviru.



Problém ale může být pro USA, kdy těžařské firmy v USA mají u bank úvěry a výrazný propad ceny se tak může přenést do bankovního sektoru a odtud dále do ekonomiky. I proto již trhy začaly spekulovat, že by FED mohl snížit sazby o dalších 50 bodů (což právě zachycuje pohyb na dluhopisech).



Mimochodem aktuálně je celá výnosová křivka v USA pod 1 %.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny