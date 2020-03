Zahraničnímu obchodu pomohly automobily (Komentář)

Bilance zahraničního obchodu skončila v lednu s o něco vyšším přebytkem než jsme předpokládali (15,1 mld. CZK). I tak byl ale výsledek ve srovnání s loňským rokem o 2,4 miliardy korun nižší. Na výsledku se příznivě odrazil především růst přebytku bilance s motorovými vozidly, a to o 5,4 mld. CZK. Vývozy automobilů byly o 5,8 mld. CZK meziročně vyšší. K výsledku dopomohl i přebytek bilance s plastovými a pryžovými výrobky. Celkový vývoz meziměsíčně stoupl o 2,6 %, dovoz o 3,5 %, což ukazuje na postupný růst v obou kategoriích. Jedná se však o data za leden, která ještě nebyla zasažena koronavirem.

V důsledku slabší zahraniční poptávky bude exportní aktivita v průběhu letošního roku podle našeho odhadu pokulhávat. Zahraniční poptávce rozhodně neprospěje šířící se koronavirus, přičemž ve druhé polovině letošního roku se obáváme nástupu recese ve Spojených státech a s tím spojeným dalším zpomalením globální poptávky. Na druhou stranu nižší budou zřejmě i importy, a to v důsledku nižší investiční aktivity korporací. Výsledky zahraničního obchodu by měla vylepšovat i komoditní bilance. Po oznámení, že Saudská Arábie výrazně navyšuje těžbu a snižuje ceny ropy, se její ceny na komoditních trzích propadly až o 35 %, tedy nejvíce od války v Perském zálivu. Za celý letošní rok by mohl být výsledek bilance zahraničního obchodu podobný jako v loňském roce, tedy kolem 160 miliard korun. Rizika se však koncentrují ve směru spíše horšího výsledku.