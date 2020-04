Jan Matoušek: Stát by nám měl být v zásadních oblastech partnerem

Jaký byl průběh uplynulého roku optikou pojistného trhu a jaké budou klíčové momenty roku 2020? V dnešním zamyšlení představí své postřehy Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Jestli se něčím sektor pojišťoven vyznačuje, tak tím, že rozumí rizikům. Pojišťovny umí využívat dlouhodobých zkušeností a množství historicky získaných dat k přesným odhadům, které jsou předpokladem pro dobrý konzervativní byznys a bezpečí pomoci pro své klienty.

V loňském roce jsme ale pochopili, že jsou rizika, která neumíme předvídat. Oblast politiky nám připravila nejedno překvapení. I proto jako výzvu pro tento rok vnímám mimo jiné i přesvědčit stát, aby nám byl partnerem v zásadních oblastech. Chceme vysvětlovat tvůrcům politiky, že pojišťovny mohou být součástí řešení řady problémů společnosti. Například toho, o kterém víme, že není jen rizikem, ale že nás zcela jistě čeká v brzké budoucnosti. Prodlužující se doba dožití, demografické změny, které vedou k obměně věkové skladby obyvatel, a zvyšující se náklady na zdravotní péči budou do budoucna znamenat enormní nároky na státní rozpočet a na udržitelnost financování zdravotní a sociální péče.

Při naší asociaci jsme kvůli tomu zřídili pracovní skupinu pro produkt pojištění dlouhodobé péče. Omezená dostupnost kapacit je problémem už dnes, ne za dvacet let. To bude jen dramaticky větší, pokud stát nic neudělá a bude se spoléhat jen na další nové daně. Proto jsem přesvědčen, že je velmi dobře, že chceme ten první krok udělat my, ukázat, že soukromá participace na financování zdravotní péče je možná a potřebná. Že není asociální, ale že ve skutečnosti otevírá daleko širšímu počtu osob naději na důstojnou, dostupnou a kvalitní péči bez zásadních dopadů na jejich rodiny, bez úplatků a beze strachu o budoucnost.

S budoucností úzce souvisí otázky naší reputace a kredibility trhu. Jsme aktivní, klademe velký důraz na etický přístup k zákazníkovi, snažíme se pomáhat pojišťovnám posilovat transparentnost, kvalitu a odpovědnost. Od začátku roku 2019 funguje Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, která už během prvního roku působení v této roli pomohla nespočtu klientů, ať už vyjasnit důvod potíží s pojišťovnou, tak dořešit celou kauzu v prospěch strany, která byla v právu. Vše toto probíhá smírnou mimosoudní cestou a především je to pro klienty zdarma, na rozdíl od dlouhých a často nákladných a vyčerpávajících soudních pří. V této praxi hodláme i nadále pokračovat a jsem přesvědčen, že paní ombudsmanka se svým týmem budou i v tomto roce pomáhat stovkám dalších klientů.

Další potřebou je samoregulace v podobě sdílení hodnot a praxe pomáhající poskytovat férové služby. Slabším místem sektoru byla v posledních mnoha letech kvalita distribuce. Standard kontroly distribučních sítí nebo založení Akademie ČAP jako zkušební autority pro zkoušky odborné způsobilosti mají pomoci zabezpečit, aby naše produkty prodávali skuteční pojišťováci v dobrém slova smyslu. Pojišťovny naštěstí disponují řadou expertů, rozumí rizikům, vidí do budoucnosti. Náš sektor se nebude rozhodně bát mluvit nahlas, upozorňovat na problémy a nabízet řešení, pěstovat trpělivý dialog a nezavírat oči.

Jan Matoušek

Výkonný ředitel České asociace pojišťoven