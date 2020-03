Míra nezaměstnanosti v únoru klesla na rovná tři procenta. Koronavirus a burzovní propady se výrazněji projeví až ve druhé polovině letošního roku

K viditelnějšímu zhoršování stavu trhu práce v ČR dojde až ve druhé polovině roku. Zhoršování bude zvláště výrazné, pokud se v příštích měsících nepodaří zásadně omezit další šíření koronavirové nákazy. To vyvolává paniku na trzích a celosvětový poptávkový šok, který se může negativně promítat do růstu globální ekonomiky a růst ekonomiky české ještě řadu čtvrtletí poté, co riziko dalšího šíření koronavirové nákazy uspokojivě klesne. Další zasaženým odvětvím bude turistický ruch a oblast přepravy, zejména letecké.