Americký virtuální pojistitel Insurify bude překvapivě expandovat

Digitální agentura Insurify se sídlem v Cambridge ve státě Massachusetts v USA se doposud zabývala zejména porovnáváním automobilových tarifů na trhu a prodejem autopojištění přes web. Nyní informovala, že hodlá expandovat také do srovnávání cen v pojištění majetku, penzijního pojištění a životního pojištění.

Společnost byla založena v roce 2013. Po zajištění investiční injekce rozjela v lednu 2015 srovnávač pojištění založený na parametrech motoristů a jejich auta nejprve ve 3 amerických státech. O rok později expandovala do dalších 30 států. Nyní je činná ve všech zemích USA. Aby zamýšlená expanze do dalších odvětví pojištění proběhla hladce, potřebovala firma Insurify další investice. Povedlo se jí to v lednu 2020, kdy získala 23 milionů USD v sérii A. Hlavními investory jsou MTech Capital a Viola FinTech. Doplňují je Nationwide, Hearst Ventures a MassMutual Ventures.

Pro nákup krytí využívá Insurify strojové učení. Podle slov zástupců firmy už takto prodali pojištění v celkové hodnotě 10 miliard USD. Klient zadá do aplikace svůj řidičský průkaz a systém mu vygeneruje ceny. Motorista musí odpovědět jen na několik málo dotazů. Nabídku obdrží do dvou minut. Kromě ceny se zohledňují při porovnávání také recenze, klientský servis a doplňkové benefity k pojištění. Poté se vygeneruje nabídka pojišťoven, jež se pro daného klienta hodí nejvíce. Platforma už registruje více než 100 000 recenzí a referencí od zákazníků. Klienti oceňují jednoduchost a fakt, že nemusí opakovaně zadávat pořád to samé.

Na trhu uzavřela Insurify strategické partnerství s více než 10 velkými pojistiteli a nabízí exkluzivní ceny, které nejsou dostupné ani u poradců, ani u makléřů, ani na webu. „Naším posláním je učinit nákupy pojištění transparentními. Chceme, aby si každý udělal rozhodnutí o uzavření pojištění smlouvy samostatně bez pomoci poradců, kteří jen málokdy přidají nějaký benefit nebo zvýhodnění. Pro průměrného Američana je úspora několika stovek dolarů ročně podstatná. Měníme jejich život tím, že pomáháme snižovat náklady a současně chráníme rodiny a jejich blízké,“ vyslovil hlavní vizi startupu Snejina Zacharia, spoluzakladatel a CEO firmy Insurify.