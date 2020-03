Pojišťovna vyplatí odškodnění po lékaři, jenž první varoval před koronavirem

Příběh čínského očního lékaře Li Wen-lianga, jenž jako jeden z prvních upozorňoval na nebezpečnou nákazu koronavirem a pak se sám infikoval a zemřel, hluboce zasáhl čínskou veřejnost. Nyní se jeho rodina dočká odškodnění od pojišťovny. A ani další nestojí stranou.

Lidé v Číně jsou jménem tohoto zemřelého lékaře rozzlobení na policejní orgány ve Wu-chanu, epicentru koronavirové katastrofy. Důvod je nasnadě. Vyčítají úřadům, že mu zakázaly veřejně říkat pravdu. Miliony lidí už v ulicích a na sociálních sítích vyjádřily svoji účast a respekt vůči tomuto odvážnému mladému lékaři.

PICC (People´s Insurance Company of China), jedna z největších pojišťoven v Číně založená v roce 1949 a řízená Ministerstvem financí, se sídlem v Pekingu, zahájila bezprostředně po smrti Li Wena škodní šetření, protože měl u ní životní a úrazové pojištění. Podle informace ze zpravodajské platformy The Paper vyplatila PICC pozůstalým příslušníkům lékařovy rodiny pojistnou částku 800 Juanů (asi 104 000 EUR). Lékař za sebou zanechal oba své rodiče, pětiletého syna a těhotnou manželku, která má zanedlouho porodit druhé dítě.

Největší pojistitel v zemi, společnost Ping An už v lednu vyhlásila, že každý z pozůstalých z rodiny lékařů, kdo se podílel na pomoci nemocným koronavirem, nakazil se a na chorobu zemřel, od pojišťovny obdrží v přepočtu 65 000 EUR jako podporu a pomoc. I rodina zesnulého Li Wend-lianga nyní spadá do této skupiny a pojišťovna Ping An sdělila, že chce vyplatit slíbenou sumu co nejrychleji.

Příběh lékaře pohnul i další instituce a podniky z různých branží. Technologická firma Gruppe 360 chce rodině Li Wena vyplatit milion Juanů (asi 130 000 EUR). Čínský Červený kříž chystá podporu ve stejné výši. Oční klinika Ai Er chce zase financovat náklady na život a vzdělání dětí lékaře Li Wen-lianga.

PICC podle vlastního sdělení zavedla bezplatné úrazové pojištění pro lékaře, kteří se v důsledku ošetřování nemocných sami infikují koronavirem a jsou v pracovní neschopnosti. Pojistné plnění činí v přepočtu 40 000 EUR. Společnost Guohua Life přišla také s bezplatným životním pojištěním s pojistnou částkou 26 000 EUR pro lékaře, kteří se zapojí do boje s epidemií.