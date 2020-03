Itálie izolovala kvůli koronaviru miliony lidí

Kvůli šíření nového typu koronaviru přistoupila Itálie v neděli k bezprecedentnímu kroku a do karantény zavřela miliony obyvatel severu země. Přísná opatření se dotýkají i českých turistů, český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nicméně Čechy nacházející se v izolovaných oblastech uklidnil, že se zpět do vlasti vrátit mohou. České ministerstvo zahraničí dnes doporučilo do Itálie necestovat. Nové případy nákazy o víkendu ohlásilo hned několik evropských zemí, přes 1000 nakažených oznámila Francie. Pozitivní vývoj v Číně, kde v posledních dnech nadále ubývá nových pacientů, zastínily obavy ze situace v Jižní Koreji a Íránu, kde je přes 7300, respektive 6500 případů.



V Itálii novému typu koronaviru za posledních 24 hodin podlehlo 133 lidí, celkový počet mrtvých tak v této zemi vystoupal na 366. Italské úřady nyní registrují 7375 případů. Vyhláška italské vlády od dnešního dne nařizuje izolaci regionu Lombardie, kde bylo dosud evidováno nejvíce nakažených, a 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Piemont a Veneto (Benátsko). Karanténa se týká i hospodářské metropole Milána či turisty oblíbených Benátek. Podle agentury AP karanténa platná do 3. dubna dopadne na zhruba 16 milionů lidí, což je asi čtvrtina italské populace.



Úřady kromě toho v celé zemi ruší sportovní akce a přerušují činnost zábavních a kulturních zařízení, včetně divadel, muzeí a knihoven. Bary a restaurace mají omezenou otevírací dobu a ministerstvo sportu vyzvalo i k okamžitému zastavení fotbalové ligy. Serie A se dnes přesto hrála.Ve čtyřech italských věznicích vypukly vzpoury proti novým opatřením, jež mají zamezit šíření nového typu koronaviru . Úřady trestancům zakázaly rodinné návštěvy. Jeden vězeň ze zařízení v severoitalské Modeně zemřel, informovala italská média. Jeho smrt je nyní předmětem vyšetřování. Nepokoje propukly i ve věznicích v Neapoli, Frosinone a Alessandrii."Nebude možné žádné přemísťování do nebo z těchto oblastí nebo uvnitř nich, s výjimkou prokázaných důvodů souvisejících s prací , naléhavých případů nebo zdravotních důvodů," oznámil italský premiér Giuseppe Conte. Těm, kteří karanténní nařízení poruší, hrozí až tři měsíce vězení a pokuta.K návratu domů dnes Čechy vyzval premiér Andrej Babiš . Svůj italský protějšek vyzval, aby Italům zakázal cestovat do zahraničí. Jeho výrok pak citovalo mnoho světových médií.Italská opatření, která jsou označovaná za drastická, dnes však ocenil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vyhlášku označil za "odvážnou", Italové podle něj přinášejí "opravdové oběti".Krizová situace se dotkla i Vatikánu. Papež František dnes tradiční modlitbu Anděl Páně věřícím přednesl ze své knihovny, přenos věřící mohli zhlédnout na internetu nebo v televizi. "S papežem uvězněným v knihovně je tato modlitba Anděl Páně poněkud zvláštní, ale já vás vidím a jsem vám nablízku," uvedla hlava katolické církve. Evropě se nákaza objevila už ve více než 40 zemích, o víkendu nově přibylo například Bulharsko . O 32 případech dosud informovaly také české úřady. Nejvíce pacientů s pozitivními testy na koronavirus je po Itálii ve Francii, která dnes zakázala shromáždění nad 1000 osob, a v Německu. Zatímco v Německu je 903 pacientů, francouzské úřady dnes zvýšily bilanci na 1126 případů, za víkend v zemi přibylo více než 500 infikovaných. Mezi pacienty jsou i dva tamní poslanci. V Nizozemsku je nyní 265 nakažených, v Belgii 200 a v Británii 237. V Rakousku se virem dosud nakazilo 102 lidí.Kromě Itálie svět nyní sleduje hlavně vývoj epidemie v Jižní Koreji a Íránu. Soul v sobotu ohlásil 448 nových případů, dnes bilanci zvýšil o dalších 272 pacientů. Celkem je v zemi 7313 nakažených. Teherán zaznamenal v sobotu prudký nárůst případů, registrováno bylo přes 1000 nových pacientů. Spolu s dnešní bilancí je v zemi celkem 6566 nakažených, 194 lidí zemřelo. Mezi oběťmi je i 55letá poslankyně íránského parlamentu.Počty nově nakažených naopak klesají v Číně, kde se virus na konci loňského roku poprvé objevil. Peking za víkend ohlásil méně než 150 nových případů, celkový počet nakažených v zemi je téměř 80.700.Po výletní lodi Diamond Princess, jejíž pasažéři byli po karanténě japonských úřadů již evakuováni do svých domovských zemí, se nemoc šíří na obdobném plavidlu Grand Princess u amerických břehů. Loď s více než 3500 cestujícími kvůli dvěma desítkám případů nákazy na palubě nesměla vplout do sanfranciského přístavu, úřady ji poslaly do nedalekého Oaklandu. Obavy z nákazy novým koronavirem vedly vlády Thajska a Malajsie k odmítnutí přijmout další výletní loď, Costa Fortuna s 2000 lidmi na palubě. U cestujících se žádná nákaza neprokázala, je mezi nimi však 64 italských občanů.První oběť nemoci COVID-19 , kterou nový typ koronaviru způsobuje, ohlásily dnes úřady v Argentině. Jde o první potvrzenou oběť v Latinské Americe. Čtyřiašedesátiletému muži, který se nedávno vrátil z Evropy , podle Buenos Aires selhaly ledviny, ještě před infekcí koronavirem trpěl cukrovkou, vysokým tlakem a chronickou bronchitidou.První potvrzenou oběť na africkém kontinentu dnes rovněž oznámily egyptské úřady, nemoci podlehl 60letý německý turista.