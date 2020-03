Týdenní přehled: Americké futures i asijské indexy výrazně v červeném teritoriu v reakci na situaci kolem ropy

• S&P 500 za poslední týden v mírném plusu Stoxx Europe 600 ztrácí

• Hlavním tématem minulého týdne koronavirus a jeho šíření v Evropě

• Fed snížil sazby o 50bps, poprvé od krize mimo řádné zasedání

• Vlády a centrální banky přislibují rozsáhlé stimuly

• Rozsáhlá karanténa na severu Itálie, hrozba technické recese

• Čínské exporty klesají v únoru o 17%

• Výrazně se propadá ropa –kvůli cenové válce mezi Ruskem a Saudskou Arábií

• Ve čtvrtek zasedá ECB, spíše jiná opatření než snížení úroků



Výhled

Americké futures i asijské indexy výrazně v červeném teritoriu v reakci na situaci kolem ropy.



Ropa

Cenová válka mezi Ruskem a Saudskou Arábií srazila cenu ropy o více než 30%, což představuje nejvýraznější jednodenní pokles od roku 1991. Rusko v pátek nepřistoupilo na plánované snížení produkce kartelu OPEC. Saudská Arábie na kroky Ruska reagovala navýšením své produkce. Arabská země si tento odvážný, avšak riskantní, krok může dovolit, jelikož těží ropu s velmi nízkými náklady. Tyto události vyvolaly prudký pád akcie. Stoxx Europe 600 vykazuje vzhledem k vysokému zastoupení ropných firem pozitivní korelaci s ropou. Dalším důvodem jsou obavy z možných defaultů dluhopisů menších energetických firem. K prudkému roztažení kreditních prémií došlo již v minulém týdnu, proto má aktuální situace na ropě tak široké dopady.



Stimuly

Kromě Fedu se k poskytování dodatečné likvidity zavázala i japonská centrální banka. Bank of England prohlásila, že může měnovou politiku uvolnit prostřednictvím nákupů aktiv. Čínská centrální banka k razantním monetárním stimulům zatím nepřistoupila – pouze předchozí dodávky likvidity. Čínské autority vnímají epidemii spíše jako nabídkový šok a na jeho léčbu nepředstavuje monetární politika ideální nástroj. Došlo i k odhlasování fiskálních stimulů. Americký kongres uvolnil $8,3 mld. na boj s dopady koronaviru. Italská vláda schválila balíček ve výši €7,5 mld. na pomoc zdravotnímu systému a nejvíce zasaženým firmám. Mezinárodní měnový fond rovněž poskytne $50 mld.



Itálie – stimuly

Italská vláda uvalila rozsáhlou karanténu na oblasti na severu země. V posledních dnech dochází k prudkému nárůstu nových případů: jen včera asi 1500 nových infekcí a okolo 140 mrtvých. Vzhledem k tomu, že se na severu Itálie nachází většina průmyslu, lze očekávat, že v 1Q nastane technická recese. Apeninská ekonomika se totiž zmenšila již ve 4Q19. Výnos tamního desetiletého vládního bondu dnes roste asi o 30bps.



ECB

Přestože trh zaceňuje asi 75% šanci, že se ECB vydá s úroky hlouběji do záporu, očekáváme, že ke snížení sazeb spíše nedojde. Odpovídá tomu rétorika Lagardeové i fakt, že další redukce úroků by k výraznějšímu uvolnění měnových podmínek nepřispěla. ECB tak pravděpodobně navýší objem a zatraktivní parametry výhodných půjček pro banky (TLTRO) nebo osvobodí výraznější část bankovních rezerv od záporných úroků (tzv. tiering). Frankfurtská instituce by rovněž mohla odhlasovat zvýšení objemu nakupovaných dluhopisů v rámci programu QE. V bankovní radě však přetrvávají ohledně nákupů dluhopisů značné neshody.





Ohlédnutí



Index S&P 500 minulý týden posílil o 0,6%. Stoxx Europe 600 oslabil o 2,3%. Euro proti USD minulý týden posílilo o 3,7% na 1,1402. Reakce na cut americké centrální banky. Česká měna minulý týden mírně depreciovala na EUR/CZK 25,483 z EUR/CZK 25,476 Proti dolaru koruna posílila na CZK/USD 22,34 před týdnem byla na CZK/USD 23,09.



Fed

Fed v úterý nečekaně snížil sazby o 50bps do pásme 1-1,25%. Jednalo se první cut mimo řádné zasedání od roku 2008. Guvernér Powell vnímá riziko dopadu koronaviru na americkou ekonomiku. Přistoupil tedy k obezřetnostní redukci úroků s cílem zabránit hrozícímu utažení měnových podmínek. Nyní trh očekává další razantní akci na blížícím se zasedání americké centrální banky. Investoři věří, že Fed může 18. března snížit sazby až i 75bps. Vzhledem k výhledu měnové politiky prudce oslabuje dolar. Zároveň výnosy amerických vládních dluhopisů propadají na rekordní minima. Výnos klíčové desetileté splatnosti propadl pod úroveň 0,5%.



Čínské exporty

Čínský vývoz v únoru meziročně propadl o 17,2%, zatímco analytici očekávali pokles o 16%. Jde o jeden z prvních důkazů vlivu koronaviru na tvrdá data. Nicméně importy do Číny propadly výrazně méně než se očekávalo: 4% vs 16%. Taková situace poukazuje na typický nabídkový šok. Dovoz probíhal stejně jako před vypuknutím nákazy, avšak výrobci nebyli schopni importované zboží (často komodity nebo meziprodukty) dále zpracovávat, případně vyvážet.





Zdroj: CYRRUS, Bloomberg