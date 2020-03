Teplá zima nahrála dalšímu poklesu nezaměstnanosti (Komentář)

Podíl nezaměstnaných v únoru mírně klesla na 3,0 % z předchozí úrovně 3,1 %. Odhady analytiků se nacházely v úzkém pásmu 3,0 % - 3,1 %. O významném překvapení tedy nelze mluvit. To, že trh práce zůstává velmi napjatý není žádnou novinkou. Nadprůměrně teplá zima navíc umožňuje nepřerušit některé práce zejména ve stavebnictví.

Počet volných pracovních míst se zvýšil na 352 tisíc, což představuje meziroční nárůst o téměř 19 tisíc.

Trh práce tak zůstává stále velmi napjatý. Vzhledem ke zpomalení ekonomiky čekáme pro letošek velmi mírný nárůst nezaměstnanosti na 3,0 % po loňském rekordu 2,8 %. Pokud by epidemie koronaviru měla významnější dopad do ekonomiky, mohl by být nárůst nezaměstnanosti vyšší. Pro rok 2021 pak počítáme s dalším nárůstem podílu nezaměstnaných na 3,3 %.