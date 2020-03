Saúdská Arábie šokuje trhy a zvýší těžbu

Akciové trhy oslabovaly pod tíhou šíření virové epidemie i v pátek. Nové případy i úmrtí skokově rostou v Itálii a dynamika se zrychluje i jinde v EU a USA. Do sentimentu navíc nyní negativně promlouvá situace na ropném trhu, kdy se OPEC+ v pátek nedomluvil na dalším snížení produkce a naopak se zdá, že se úplně rozpadla 3 roky trvající kooperace mezi těmito zeměmi.

Saúdská Arábie ve velmi překvapivém kroku přes víkend oznámila, že od dubna navýší těžbu a rovněž snížila ceny své ropy (nejvíce za 30 let), což vyústilo v dnešní otevření ropného trhu 30% níže! (a to po předcházejícím propadu o 10% v pátek), což je jeden z nejvyšších denních propadů po začátku války v zálivu v roce 1991. To s sebou strhlo i ostatní aktiva, akciové futures v EU i USA klesají i přes 5%, přičemž v USA se obchodování s futures při přesáhnutí této hranice zastavuje. Saúdská Arábie tuto strategii uplatňuje pravděpodobně ve víře, že přiměje ostatní země jednat, může se to však nevyplatit, jelikož je i sama na ropě závislá.

Nízká cena ropy může způsobit ekonomické problémy a vyvolat i nepokoje v řadě dalších zemí. Z hlediska americké ekonomiky je nízká cena problém kvůli těžbě břidlicové ropy, jejíž těžba se na současných cenách nevyplácí. Na tamější ropný sektor je také úzce napojen bankovní sektor, jež jej financuje. Bankroty energetických firem se tak mohou velmi rychle promítnout i do zbytku ekonomiky.

Evropa jako taková by neměla mít kromě UK s nižší cenou ropy problém, naopak, evropské futures však prozatím přesto obchodují 10% poklesem, dá se tak očekávat velmi volatilní obchodní den.

Výnosy státních dluhopisů nadále razantně klesají a americký 10letý výnos se pohybuje pod 0,5%, rostou sázky na to, že FED opět sníží sazby i na dalším zasedání.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny